"Это проверенный способ" - Блогер рассказал, как пройти границу в Польшу без очереди. Белорусы ответили

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Опубликовано: 18.04.2024 13:52 , Обновлено: 18.04.2024

Блогер разместил в TikTok ролик, в котором рассказал, как можно пройти белорусско-польскую границу без долгих очередей. Многие комментаторы заметили, что схема не новая, другие же заинтересовались "ценником" на услугу.

“Появилась новая схема, как быстрее проехать границу Беларуси с Польшей и не стоять сутки в очереди. Берете билет на поезд до Бреста. Когда приезжаете в Брест, заказываете такси до границы и идете пешком в первые автобусы”, - начал видео автор.

Дальше принцип такой: найти среди этих первых в очереди автобусов водителя, который согласится на “подсадку” за определенную стоимость. “Если не возьмет первый, то стопроцентно возьмет второй, третий, четвертый”, - заверил блогер.

И добавил, что люди стали пользоваться таким методом недавно. “Это проверенный способ. Не знаю, как сейчас, но буквально неделю - две назад ребята начали так делать, и вроде бы у всех все получается”, - поделился парень.

А вот комментаторы указали, что схема давно не новая: “Стара как и сам мир, просто сейчас она актуальна как никогда… Причем в обе стороны границы”.

“Не новая это схема, давно так все делают”, - написала еще одна пользовательница TikTok.

“Молодец, рассказывай-рассказывай… Быстро эту схему закроют”, - предположил другой.

Еще один комментатор написал, что люди из последних автобусов в очереди тоже переходят в первые. Кто-то интересовался, сколько такая услуга от водителей стоит.

Ранее Telegraf.news публиковал комментарий Таможенного департамента Литвы об очередях на границе. В ведомстве отметили, что на дороге Вильнюс - Мядининкай 17 апреля очередь растянулась на 12 км. Стояли не только грузовики, но и почти 400 легковых автомобилей, рассказали в департаменте.

«Есть и будут» — В Литве рассказали, сколько придется ждать и «драться» в очередях на границе с Беларусью