В визовых центрах Польши добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов

Опубликовано: 24.05.2024 15:30 , Обновлено: 24.05.2024

В польских визовых центрах добавили отдельную регистрацию для одной категории белорусов. Она коснется людей старше 60 лет. О новшестве сообщил визовый центр VFS Global.

Так, в систему регистрации по выдаче документов в визовых центрах Минска, Могилева, Гомеля, Бреста, Баранович и Пинска добавили категорию Priglashenie UW dla 60 i starshe od detej i vnukov. Это заявители старше 60 лет, которые собираются подавать документы по приглашению от детей и внуков, которые зарегистрированы в том или ином воеводстве Польши.

Если же при проверке в центре обнаружат несоответствие данной категории, документы не примут, отметили в VFS Global.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Европейская комиссия решила увеличить плату за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (виза типа С) на 12%. Как рассказали в Министерстве иностранных и европейских дел Словении, новая цена начнет действовать 11 июня 2024 года.

Европейская комиссия объявила повышение цен на шенгенские визы. Сколько придется платить белорусам с 11 июня?