“Беларусь должна оплатить” - В МВД Польши объяснили, когда могут открыть некоторые погранпереходы

Опубликовано: 30.08.2023 13:16 , Обновлено: 30.08.2023

В Министерстве внутренних дел Польши назвали условие, при котором страна, возможно, согласится открыть часть ранее закрытых погранпереходов на польско-белорусской границе. По словам замглавы ведомства Мацея Вонсика, этот вопрос может рассматриваться в случае, если официальный Минск "пойдет на уступки" в таких вопросах, как миграционная политика и присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

Таким образом Вонсик прокомментировал итоги консультаций польского МВД с коллегами из стран Балтии, которые прошли в понедельник, 28 августа. Выступая в эфире польского телевидения, Вонсик выразил надежду на то, что нынешние действия соседних стран вынудят официальный Минск “смягчить режим” как в плане миграционной политики, так и в желании “поиграть мускулами”.

Замминистра внутренних дел Польши в интервью TVPinfo заявил, что поляки не хотят, чтобы за их границей находилась ЧВК “Вагнер”, или даже ее часть, “которая готова на все”. Он выразил надежду, что “Лукашенко избавится от этих людей”.

По его словам, если Беларусь “не хочет быть изолированной, то должна начать сотрудничать”.

“За это, очевидно, Беларусь должна оплатить. Может быть, откроем часть пограничных переходов, закрытых сейчас”, - пояснил он, подчеркнув, при этом, что в противном случае “в определенный момент все три страны, Польша, Литва и Латвия, закроют все пограничные переходы, не только дорожные, но и железнодорожные”.

“Беларусь фактически будет отрезана от Европы”, – заявил Вонсик.

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Напомним, что по итогам встречи в понедельник глава МВД Польши Мариуш Каминьский потребовал от Минска немедленно вывести из Беларуси наемников ЧВК “Вагнер”. В свою очередь министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте от имени своего ведомства предложила закрыть ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью - “Лаворишки” (“Котловка” с белорусской стороны) и “Райгард” (“Привалка”).

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Ранее советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что на такой решительный шаг, как закрытие западной границы Беларуси все три соседних государства будут готовы пойти в том случае, если увидят, что он “существенно улучшит ситуацию с безопасностью” или “послужит мерой воздействия на белорусский режим”.

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Отметим, что власти Беларуси категорически отрицают обвинения соседних стран в организации нелегальной миграции через страну в ЕС. И наоборот, в ГПК не раз обвиняли власти Польши, Литвы и реже Латвии в негуманном отношении к нелегалам, перебравшимся из Беларуси на территорию ЕС.