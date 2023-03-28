Премьер Польши пообещал "жесткие" санкции в ответ на ядерное оружие в Беларуси

Опубликовано: 28.03.2023 16:17 , Обновлено: 28.03.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 марта заявил, что размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия приведет к «более жестким» для Минска санкциям.

«Объявление о размещении тактического ядерного оружия обязательно приведет к тому, что против Беларуси будут введены дополнительные санкции. Следующий пакет санкций ЕС будет значительно более жестким», — цитируют его польские СМИ.

По словам Моравецкого, он «почти каждый день беседует с европейскими лидерами о том, как построить 11-й пакет санкций».

«Безусловно, в этот пакет будут включены дополнительные действия в отношении Беларуси», — добавил польский премьер.

При этом, он отметил, что в Польше также думают, стоит ли «ужесточить» правила грузовых и пассажирских перевозок, чтобы послать властям Беларуси «четкий сигнал» о том, что страна «не приемлет таких действий».

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

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В Пентагоне пообещали, что США пока не будут менять порядок работы стратегических ядерных сил, несмотря на обещания Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие. А в МИД Германии сообщили, что считают обещание Путина разместить в Беларуси летом ядерное оружие — «ядерным шантажом».

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