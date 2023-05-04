В Миноброны РФ объяснили, зачем Москве ядерное оружие в Беларуси

Опубликовано: 04.05.2023 09:03 , Обновлено: 04.05.2023

В Министерстве обороны России 3 мая объяснили, зачем им нужно размещать ядерное оружие на территории Беларуси. В ведомстве этот шаг назвали "дополнительными мерами по обеспечению безопасности Союзного государства России и Беларуси" и "ответом на эскалацию со стороны НАТО".

В ходе брифинга для военных атташе дружественных стран замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что руководство США отвергло требования российской стороны прекратить размещать ядерные боеприпасы в Европе и в рамках НАТО “проводить ядерные миссии с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием”.

По его словам, Вашингтон также отказался выводить своё ядерное оружие на свою территорию, что вынудило Москву принять “дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства России и Беларуси”, сообщили в российском Минобороны.

“Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки”, - заявил генерал-полковник.

Он особо подчеркнул, что вся деятельность российской стороны “в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер”. Фомин добавил, что предпринимаемый Москвой меры “направлены на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны”.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко сообщил, что Россия привезла в Беларусь систему ПВО дальнего действия С-400 “Триумф” и оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер”.

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман 18 апреля 2023 года заявили, что на территори Беларуси нет никакого ядерного оружия. По их информации, Россия его точно не перевозила.

НАТО и США не нашли ядерное оружие в Беларуси

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин в апреле также заявил, что белорусам ни к чему “излишнее привлечение внимания” к теме войны и ядерного оружия. По его словам, это “попытки нагнетания обстановки”, а каждый белорус “должен заниматься своим делом”.

Хренин попросил белорусов не обращать внимания на ядерное оружие