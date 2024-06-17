Поляков спросили о судьбе нелегалов и “буферной зоны” на границе с Беларусью. Результаты опроса могут удивить

Опубликовано: 17.06.2024 10:23 , Обновлено: 17.06.2024

Исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления "буферной зоны" между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

Опрос проводился компанией Ipsos по заказу ТОК FM и OKO.press 4-6 июня 2024 года на общенациональной репрезентативной выборке. В опросе приняли участие тысяча взрослых поляков.

Первый вопрос напрямую касался проблемы нелегальной миграции: “Как власти должны относиться к людям, которые пытаются пересечь границу Польши с Беларусью?” Как отметили журналисты радиостанции ТОК FM, эмоции в общественных дебатах в Польше по этому вопросу существенно подогрелись из-за гибели польского солдата на границе и возвращения “буферной зоны”.

Как следствие, большинство респондентов - 67% - высказалось за то, чтобы не впускать нелегалов в Польшу, а тех, кому удастся-таки нелегально пересечь границу - возвращать на белорусскую сторону. Лишь 19% высказалось за то, чтобы пускать нелегалов в Польшу и рассматривать их заявления о предоставлении убежища. Не определившихся по данному вопросу оказалось 14% респондентов.

Причём, как показала выборка, большинство тех, кто поддерживает коалицию ультраправых политических партий Польши, “Конфедерацию свободы и независимости” (около 91%), а также консерваторов из правящей партии “Право и справедливость” (ПиС) (86%), выступает категорически против приёма нелегалов в своей стране. Единственной партией, большинство избирателей которой хотят, чтобы белорусская граница была открыта для нелегалов, — это “левая” коалиция (43% за допуск нелегалов, 39% против).

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Другой опрос Ipsos касался “буферной зоны”. Он показал, что тех, кто поддерживает эту идею правительства, среди поляков больше, чем тех, кто называет этот шаг “вредным решением”, которое, по их мнению, “ограничивает права граждан”: 48% за и 35% против. Порядка 17% опрошенных не определились в этом вопросе.

“Буферную зону” на границе поддерживают большинство сторонников польской Конфедерации (62%), ПиС (58%) и “Третьего Пути” (51%), а вот среди электората “Гражданской коалиции” голоса разделились сильнее: 49% сторонников партии Дональда Туска считают это хорошей идеей, а 38% выступают против. Электорат левых в основном против зоны - 49% против 37% тех, кто за.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

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Как следствие, в начале июня МИД Польши в связи с гибелью польского военнослужащего из-за нападения нелегального мигранта вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко и вручил ему ноту протеста. В Госпогранкомитете Беларуси же, в свою очередь, выразили готовность провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента в случае получения «конкретных сведений об обстоятельствах трагедии» и заявили, что Беларусь «отрицательно относится к любым проявлениям агрессии и насилия в отношении военнослужащих», которые охраняют госграницу, и «продолжает выступать за прекращение трагедий на общей границе».

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