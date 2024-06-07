МИД Польши потребовал от Беларуси выдать нелегала, убившего польского пограничника. Что ответили в ГПК?

Опубликовано: 07.06.2024 12:45 , Обновлено: 07.06.2024

МИД Польши в связи с гибелью польского военнослужащего из-за нападения нелегального мигранта вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко и вручил ему ноту протеста. В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси сообщили, что "содержательных исходных данных и необходимой информации" по этому поводу к ним не поступило.

Польский МИД в своем заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, потребовал от белорусской стороны выдать “лицо, ответственное за убийство польского гражданина”. В ведомстве также сообщили, что прокурорское расследование по делу продолжается.

ГПК Беларуси в своем Telegram-канале рассказал, что “по линии погранпредставительской деятельности в адрес Госпогранкомитета содержательных исходных данных и необходимой информации о произошедшем не поступило”. В ведомстве выразили готовность провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента в случае получения “конкретных сведений об обстоятельствах трагедии”.

В ГПК также отметили, что Беларусь “отрицательно относится к любым проявлениям агрессии и насилия в отношении военнослужащих”, которые охраняют госграницу, и “продолжает выступать за прекращение трагедий на общей границе”.

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Напомним, 3 июня Пограничная служба Польши в своем аккаунте X рассказала, что ее офицер “получил ранения после того, как группа агрессивно настроенных людей ударила его по голове веткой дерева”. По информации ведомства, инцидент произошел недалеко от границы с Беларусью. Тогда сообщалось, что военнослужащего госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

6 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в своем аккаунте Х проинформировал о смерти пограничника. “Несмотря на усилия врачей, погиб после бандитского нападения при защите польской границы”, - написал глава ведомства.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Косиняк-Камыш выразил готовность увеличить “военное присутствие” на границе Польши с Беларусью и выделить на эти цели дополнительное финансирование. “Лучше было бы принять это решение два года назад”, - заявил министр национальной обороны страны.

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