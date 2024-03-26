Лукашенко приказал уничтожать нарушителей белорусской границы

Опубликовано: 26.03.2024 13:35 , Обновлено: 26.03.2024

Во вторник, 26 марта, Александр Лукашенко прибыл в Ошмянский район для посещения участка местности, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей. Он приказал уничтожать всех "провокаторов" на белорусской границе.

“Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет”, — сказал Лукашенко в беседе с командующим войсками Александром Науменко.

По его словам, во время учений “Квадрига-2024”, которые сейчас развернулись на территории Польши и Литвы, могут быть совершены “провокационные действия вблизи государственной границы”.

“Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти”, - сказал Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко отверг подозрения в том, что Беларусь вместе с Россией готовится ко вторжению в Польшу или Литву.

“Дурь полная. Мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди”, - заявил он в Ошмянскос районе.

[inf]В начале марта министерство обороны Беларуси объявило о начале “проверки боевой готовности соединений и воинских частей”. Лукашенко прибыл в Ошмянский район, чтобы лично “проверить выполнение задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении”.[/inf]

Польша и Литва опасаются вторжения Беларуси?

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью, Украиной и Литвой.

«Мы будем защищать каждый клочок земли» — Глава Минобороны Польши пообещал увеличить количество военных на границе с Беларусью

В свою очередь, литовская армия также объявила о подготовке к крупнейшим военным учениям в истории независимой Литвы, которые получили название “Гром 2024”. Для участия в них из запаса планируют призвать более 10 тыс. человек.

Целью учений, согласно официальному заявлению армейского руководства, станет подготовка к “вооруженной обороне государства в общенациональном масштабе”. В числе сценариев, которые намерены отработать в рамках национальных учений, фигурирует “нейтрализация нетрадиционной угрозы” в районе “Сувалкского коридора”.

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