«Позор» - В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью

Опубликовано: 06.06.2024 15:57 , Обновлено: 06.06.2024

В Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

Что произошло на границе?

По данным польского издания Onet, военная полиция задержала трех польских солдат, которые во время дежурного патрулирования открыли огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь границу. По имеющимся данным, прокуратура обвинила двух из них в превышении полномочий и создании угрозы жизни других людей.

Точную дату самого инцидента в ведомстве не сообщают, известно, что всё произошло в марте-апреле этого года. По данным польского издания, в день инцидента преодолеть забор, установленный на белорусско-польской границе, пыталась группа примерно из 50 человек. Когда предупредительные выстрелы в воздух со стороны патрульных не возымели никакого действия, по словам самих солдат-очевидцев событий, патрульные начали стрелять в землю перед нелегалами, в том числе, в целях самообороны.

В общей сложности солдаты выпустили 43 пули. При этом о раненных или пострадавших со стороны нелегальных мигрантов не сообщалось. Отступили они, по словам очевидцев, лишь после того, как к патрульным на помощь пришли сотрудники Пограничной службы. Они же уведомили о произошедшем военную полицию, которая арестовала трёх патрульных.

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Позор польской армии?

Комментируя данную ситуацию, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал действия польских военных на границе “переусердствованием” и выразил уверенность в том, что созданная Военной полицией комиссия “всё объяснит”. Однако, такая позиция официальных властей Польши вызвала крайне негативную реакцию как в самой армии, так и среди политиков.

Так, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что слова премьера польские СМИ восприняли как признание вины солдат и назвал обвинения прокуратуры в адрес “людей, защищающих польскую границу” “позором ”.

В свою очередь бывший глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что несмотря на заверения министра национальной обороны, “эта ситуация приведет к необратимым последствиям”

“Теперь каждый солдат и офицер несколько раз задумается, сможет ли он предпринять адекватное ответное действие”, - написал Блащак на своей страничке в соцсети Х.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда предъявил претензии к Министерству национальной обороны из-за того, что те “не дали ему никакой информации” об инциденте, несмотря на то, что он является командующим Вооруженными силами. Он предположил, что тем самым руководство ведомства пытались “скрыть ситуацию или спрятать ее под ковер”.

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“Это крайне шокирует. Подобное нельзя терпеть”, - прокомментировал Дуда задержание польских солдат.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в апреле этого года в Польше начали прокурорскую проверку по факту “злоупотребления полномочиями” и “неисполнения обязанностей” со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Расследование инициировала окружная прокуратура в Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью