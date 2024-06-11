В МВД Польши озвучили новую дату введения «буферной зоны» на границе с Беларусью

Опубликовано: 11.06.2024 08:32 , Обновлено: 11.06.2024

Заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Чеслав Мрочек 10 июня озвучил новую дату введения "буферной зоны" на границе с Беларусью. Её откладывали для детального согласования действий с местными органами власти и общественными организациями. В свою очередь премьер-министр Дональд Туск сообщил, что польское правительство в настоящее время работает над изменением действующих правил, которые позволят польским военнослужащим законно применять оружие на границе против нелегальных мигрантов.

Решение о введении “буферной зоны” на границе с Беларусью в понедельник, 10 июня, обсуждали участники заседания Совета министров, состоявшегося в Подляском воеводском управлении. По итогу встречи польские чиновники приняли резолюцию по ситуации на восточной границе стран, а министр внутренних дел Польши официально распорядился создать специальную зону на границе, сообщило польское издание Gazeta.pl.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил, что постановление будет официально подписано в среду, 12 июня, а в законную силу вступит уже в этот четверг, 13 июня. Действие постановления продлится минимум 90 дней.

По словам замглавы польского МВД, глубина зоны составит 200 метров, а её протяженность - более 60 километров. На отдельных участках, по словам Мрочека, зону расширят вглубь - до двух километров, главным образом, на территории заповедных лесов. Населённые пункты, по словам представителя МВД, в “буферную зону” не войдут, чтобы не создавать дополнительных обременений для жителей приграничных территорий.

В свою очередь премьер-министр Дональд Туск по итогам заседания сообщил, что в правительстве начали работу над изменением правил, которые позволят польским офицерам правомерно применять оружие в случае угрозы собственной жизни или здоровью или жизни других людей. По его словам, за последние полгода польские пограничники более тысячи раз применяли оружие в целях предупреждения, но теперь им хотят разрешить стрелять и в целях защиты, не освобождая при этом от обязанности соблюдать закон и нести последствия применения оружия.

Польша отложила введение «буферной зоны» на границе с Беларусью. Почему?

Правительство Польши предложило разрешить пограничникам применять оружие против нелегалов

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, представляя новый законопроект, уточнил, при каких обстоятельствах польским солдатам разрешат применять оружие на границе и не будут рассматривать это как нарушение закона. По данным польского правительственного портала, речь идет о следующих ситуациях:

отражении прямого противоправного посягательства на неприкосновенность государственной границы, на жизнь, здоровье или свободу военнослужащего или иного лица;

невыполнении требования о сдаче оружия;

ситуациях, когда кто-то незаконно пытается отобрать огнестрельное оружие у солдата или другого лица, имеющего на него право.

Предлагаемые правительство изменения в законодательстве также дают возможность использовать подразделения Войска Польского на границе без необходимости объявления чрезвычайного или военного положения. До сих пор это было невозможно.

Между тем, польское издание Rzeczpospolita провело опрос о том, должны ли польские солдаты на границе с Беларусью применять оружие против нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу силой.

«Повысить безопасность сотрудников» — В Польше назвали дату восстановления «буферной зоны» на границе с Беларусью

Абсолютное большинство респондентов 85,7% ответило утвердительно (57,8% - определенно да, 27,9% - скорее да). Противоположного мнения придерживались лишь 10,7%. (9,2% - скорее нет и 1,5% - определенно нет). Не смогли определиться с ответом лишь 3,6% из 1071опрошенных. По данным издания, за применение оружия против нелегалов на границе выступали преимущественно мужчины (88%), люди старше 50 лет (90%) и жители малых городов (91%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся политический скандал после того, как стало известно о задержании трёх польских солдат, открывших огонь по нелегальным мигрантам, пытавшимся пересечь белорусско-польскую границу в районе города Дубиче-Церкевене. Именно там в мае этого года произошёл другой инцидент с нелегалами, в результате которого один из польских солдат был ранен ножом.

«Позор» — В Польше разгорелся скандал после задержания солдат за перестрелку с нелегалами на границе с Беларусью