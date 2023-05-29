Польша полностью закрыла границу для белорусских грузовиков

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Опубликовано: 29.05.2023 19:34 , Обновлено: 29.05.2023

МВД Польши (отвечает и за охрану границы) приняло 29 мая постановление, согласно которому с 1 июня приостанавливается грузовое движение на границе с Беларусью для белорусских и российских грузовых автомобилей (с госномерами Беларуси и РФ).

Распоряжение, подписанное министром внутренних дел Польши Мариушем Каминским, было опубликовано в понедельник в Журнале законов, сообщило издание Money.pl.

В тексте документа говорится, что с полуночи 00:00 1 июня (четверг) “до особого распоряжения приостанавливается приграничное движение грузов в пунктах пропуска с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных в территории Республики Беларусь или Российской Федерации”.

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На самом деле белорусские грузовики и так не могли пересечь границу Польши. После закрытия Польшей погранперехода в Бобровниках 18 февраля белорусские власти ввели ответные ограничения, не позволяющие польским перевозчикам использовать погранпереходы на участке границы между Беларусью и Литвой и Латвией. Их автомобили проходят таможенную очистку только на погранпереходе Кукурыки-Козловичи с терминалом на польской стороне в Корощине, единственном открытом в настоящее время польско-белорусском автомобильном грузовом переходе.

В ответ же Польша ограничила проезд через переход в Кукурыках. Грузовое движение здесь открыто только для транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Европейского Союза Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне. Однако через переход проезжали полуприцепы, зарегистрированные в других странах, в том числе в Беларуси , но которые были прикреплены к автомобилям, зарегистрированным в Польше. Сами же белорусские перевозчики вынуждены были ехать в Польшу через Литву.

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Ограничения появятся не только в Польше. Ранее Телеграф сообщил, что с 5 июня литовские таможенники будут более пристально изучать товары, которые будут ввозить в Беларусь. На особом контроле – подсанкционный товар.

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А в Госпогранкомитете Беларуси (ГПК) в мае назвали политизированным решение польских властей не возобновлять пока железнодорожное сообщение между двумя странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что “официального уведомления в адрес ГПК от польской стороны по данному факту не поступало”.

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