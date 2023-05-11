«Игнорируют интересы поляков» - ГПК обвинил Варшаву в политизированности решения не возобновлять ж/д сообщение с Беларусью

Опубликовано: 11.05.2023 07:22 , Обновлено: 11.05.2023

В Госпогранкомитете Беларуси (ГПК) назвали политизированным решение польских властей не возобновлять пока железнодорожное сообщение между двумя странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что "официального уведомления в адрес ГПК от польской стороны по данному факту не поступало".

“Польша по политическим мотивам не возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью”, - заявили в ГПК Беларуси. При этом там сослались на “информацию, распространяемую в польских ресурсах”.

“Министерство инфраструктуры Польши отменило запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Беларусью, который был введён еще в 2020 году на фоне коронавирусной инфекции. Несмотря на отмену ограничений, польские власти отказываются возобновлять перевозки “из-за напряженных дипломатических отношений между двумя странами”, - пояснили в ГПК.

По мнению белорусского пограничного ведомства, это решение Варшавы “доказывает политизированность решений, принимаемых на уровне руководства Польши, и игнорирование интересов собственных граждан”, которые, по заявлению ГПК, “вынуждены стоять в многокилометровых очередях на польско-белорусской границе”.

Напомним, что в конце апреля прекратило действие постановления польского правительства о запрете пассажирского сообщения по железной дороге между Польшей и Беларусью. Кабинет министров Польши не стал его продлевать. Несмотря на это, поезда из Польши в Брест или Гродно ходить в ближайшее время все равно не будут. В МИД Польши заявили, что ж/д сообщение между странами возобновят не раньше зимы, а то и в 2024 году.

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Тем временем ситуация на границе с Польшей усугубляется из-за недавно объявленной акции протеста дальнобойщиков. Протестующие заблокироли с польской стороны единственный действующий пункт пропуска для грузовиков на границе с Польшей “Кукурыки-Козловичи” и пропускают сейчас лишь одну по фуру в час.

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