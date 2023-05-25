Литовская таможня с 5 июня ужесточает контроль за вывозом подсанкционных товаров в Беларусь

Опубликовано: 25.05.2023 15:08 , Обновлено: 25.05.2023

С июня литовские таможенники будут более пристально изучать товары, которые будут ввозить в Беларусь. На особом контроле – подсанкционный товар.

Речь идет про товары, которые везут в третьи страны через территорию Беларуси и РФ. Например, литовские таможенники будут тщательно изучать товары из Германии или Эстонии, которые направляются в Великобританию, сообщает пресс-служба литовской таможни.

В таких случаях таможенники будут требовать дополнительные доказательства, что этот товар не будет реализован в Беларуси или России, что их потом не перегрузят в другую машину и не будут пользоваться услугами людей, находящихся под санкциями.

Если предоставленные доказательства таможенники сочтут не убедительными, то такой товар не выпустят из стран ЕС. Поэтому, перед экспортом подсанкционных товаров, предпринимателям стоит изучить все возможные нюансы.

Ранее Телеграф уже писал, что Литва решила ужесточить порядок ввоза наличных через границу с Беларусью.

Штраф до 3,9 тыс. евро. Литва решила ужесточить порядок ввоза наличных через границу с Беларусью

Также Телеграф сообщал, что белорусские таможенники стали останавливать машины прямо на дорогах, а не на границе.

Белорусские таможенники стали останавливать машины прямо на дорогах, а не на границе. Что происходит?