Польша закрыла последний грузовой пункт пропуска на границе с Беларусью

Опубликовано: 20.02.2023 17:52 , Обновлено: 20.02.2023

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский 20 февраля принял решение ограничить движение белорусских грузовых автомобилей на последнем оставшемся открытым пограничном переходе Кукурыки-Козловичи. Решение вступит в силу во вторник, 21 февраля в 19:00 часов.

При этом белорусские перевозчикам предложили возвращаться в Беларусь через Литву и Латвию. Грузовики с номерами других стран, могут продолжить пересекать границу в пограничном КПП “Кукурыки-Козловичи”.

“В связи с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польских перевозчиков в отношении возможности пересечения границы на белорусско-литовских и белорусско-латвийских пограничных пунктах, министр Мариуш Каминьский принял решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте Кукурыки-Козловичи. Ограничение не распространяется на пассажиропоток на пограничном пункте в Тересполе (там только пассажирский переход - ред)”, - говорится в заявлении МВД Польши.

В настоящее время перед пограничным переходом с Беларусью на польской стороне находится более 1500 грузовиков. Последняя машина в очереди будет ждать проезда до 63 часов. Ситуация драматична и повлияет как на польский, так и на белорусский транспортный бизнес.

В Польше заявили, что запрет на пересечение белорусскими грузовиками польской границы будет действовать, пока белорусские власти не отменят свое постановление о запрете польским грузовикам въезжать в Беларусь через Литву и Латвию.