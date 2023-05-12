Штраф до 3,9 тыс. евро. Литва решила ужесточить порядок ввоза наличных через границу с Беларусью

Опубликовано: 12.05.2023 09:19 , Обновлено: 16.05.2023

Власти Литвы решили ужесточить порядок ввоза наличных при пересечении границы с Беларусью и Россией. Соответствующее решение 11 мая принял Сейм Литвы, одобрив соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Закон о налоговом администрировании.

Согласно нововведениям, которые вступят в силу с начала 2024 год, будут увеличены штрафы за неточно задекларированные наличные деньги, ввезенные в Литву. Кроме того, незадекларированную наличность разрешили конфисковывать, передает местное издание Verslo žinios.

Новые штрафы за неточно задекларированную “наличку” будут следующими:

за первое нарушение - от 390 до 1,2 тыс. евро

за повторное нарушение - от 1,04 до 3,9 тыс. евро (+конфискация)

Кроме того, литовские парламентарии предложили штрафовать поставщиков услуг за несоблюдение требований международных платежных операций - от 1,8 до 3,8 тыс. евро за первое нарушение и до 6 тыс. евро за второе.

Представляя поправки в Сейме, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте пояснила, что “процедура ужесточается, поскольку значительно увеличился поток наличных денег, перевозимых через границу с Россией и Беларусью, вероятно, похищенных с захваченных территорий Украины”.

В качестве примера глава литовского Минфина привела статистику за два месяца - декабрь 2022 года и январь 2023 года, поляки и литовцы пытались ввезти в страну более 41 млн гривен (1,055 млн евро).