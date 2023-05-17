В МИД Беларуси объяснили, почему на границе с Россией ввели "не совсем контроль"

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Опубликовано: 17.05.2023 14:11 , Обновлено: 17.05.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 17 мая заявил, что на границе с Россией белорусские пограничники не вводили полноценный паспортный и другой контроль. Он предложил использовать другое слово.

“Это не совсем контроль. Это мониторинг ситуации на границе…”, - предложил глава МИД Беларуси такой термин для описания ситуации на белоруско-российской границе. Дипломат утверждает, что его ввели в связи с “предстоящим” вступлением в силу соглашением Беларуси и России “О единой визовой политике”.

По словам Сергея Алейника, проверки проезжающих через границу машин белорусские пограничники проводят ” в тесном сотрудничестве” с российским.

“Насколько я информирован, в принципе, ситуация на белорусско-российской границе достаточно спокойная, и я уверен, что она останется такой всегда”, - поделился прогнозом Сергей Алейник.

Что за соглашение?

Напомним, что 27 января 2023 года в России был подписан закон о ратификации межправительственного соглашения с Беларусью о взаимном признании виз. Оно создаёт единое визовое пространство и призвано облегчить иностранцам из других стран посещать по одной визе сразу Беларусь и Россию.

Такие счастливчики из третьих стран смогут выезжать, следовать транзитом по территории двух государств воздушным, железнодорожным, а также автомобильным транспортом по 6 дорогам, которые определены в соглашении.

Есть и другой нюанс. Тем, кому ограничен въезд на территорию одной из стран, попасть во вторую тоже не получится.

Само соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске. И только в 2023 году прошло все этапы ратификации. Впрочем, когда вступит в силу соглашение пока неясно. В самом документе говорится о 30 днях после получения сторонами писем о ратификации. Но она произошла ещё в январе.

Посольство Беларуси в США сообщило, что сейчас Беларусь и Россия проводят подготовительные процедуры, завершение которых предполагается к началу 2024 года.

Движение просто встало

Ранее Телеграф сообщил, что на границе Беларуси и России в некоторые дни выстраивались многочасовые очереди. По сообщениям очевидцев, трудности наблюдаются с белорусской стороны — автомобили, дожидающиеся въезда в Россию, заняли все полосы трассы, в результате чего на несколько километров движение просто встало.

На границе Беларуси с Россией снова скопились километровые очереди. Что происходит?