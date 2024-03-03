Пограничники Литвы рассказали, сколько часов теперь придется стоять в очередях на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.03.2024 15:05 , Обновлено: 03.03.2024

По информации Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы, на двух действующих КПП – Шальчининкай (Бенякони с белорусской стороны) и Медининкай (Каменный Лог с белорусской стороны) – образовались большие очереди тягачей: сотни машин с обеих сторон границы, в Медининкае с литовской стороны – около 500 тягачей, в Шальчининкае – около 300. Увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей. Сколько времени теперь уходит на простой?

«В Медининкай есть площадка на 350 мест, она заполнена. Около нее в очереди стоят 145 тягачей. Последнему из них придется ждать 55 часов», – рассказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

И привел в сравнение пятницу: у КПП стояли 300 тягачей, время ожидания составляло 30 часов.

Белорусские пограничники показали видео с пунктов пропуска за несколько часов до закрытия. Что там происходит?

По обстановке у в Шальчининкай сообщил, что стоят 340 тягачей и площадка ожидания также заполнена, «еще столько же, сколько на ней, машин стоит в очереди». Время ожидания определил 34 часами.

По словам Мишутиса, СОГГ наблюдает увеличение очереди со стороны Беларуси, как результат, прежде всего, закрытия двух КПП с 1 марта (Лаворишкес и Райгардас). Плюс рост естественных потоков.

«Со стороны Беларуси очереди еще больше – около Медининкай 680 тягачей и похожее количество в Шальчининкай», – сообщил Мишутис.

По словам пресс-секретаря СОГГ, в Шальчининкай и Медининкай увеличилось также время ожидания и для водителей легковых автомобилей: «в Медининкай в очереди придется простоять 6, а в Шальчининкай – около 2 часов».

[inf]С 1 марта через Медининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) также запретили движение пешеходов и велосипедистов.[/inf]

Науседа обвинил власти Беларуси в закрытии литовских пограничных пунктов

Правительство также решило постепенно сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах – как белорусским, так и литовским перевозчикам (на 50%), ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожной станции «Кена» и в Кибартай (за исключением случаев, когда СОГГ принимает иное решение).

Ранее Телеграф писал, что правительство Литвы 21 февраля одобрило закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП «Лаворишкес» (с белорусской стороны – «Котловка») и «Райгардас» (с белорусской стороны – «Привалка») с 1 марта 2024 года.

Правительство Литвы одобрило закрытие ещё двух КПП на границе с Беларусью

“Специально создает затор”?

В свою очередь, в Таможенном комитете Беларуси (ГТК Беларуси) выступили с обвинениями в отношении литовских коллег.

“Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор. Ведь по нормам необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении. То есть при нормальной работе реально разгрузить переезды. Тем более с закрытых пунктов сотрудники освободились, их можно было бы перенаправить на действующие, как сделала белорусская сторона” - заявили В ГТК, не уточнив, что за норы упомянули, и знают ли о них в Литве.

В ГТК рассказали, что белорусы оформляют одну машину з 15 минут.

У Литвы свои нормы?

Ранее литовские таможенники рассказали, что всем желающим пересечь границу Беларуси и Литвы стоит приготовиться к ожиданию.

На границе с Беларусью литовская таможня усилила контроль грузового транспорта, каждый въезжающий грузовик тщательно досматривают. Перевозчики жалуются на большие очереди. В чем дело, разъяснили в Криминальной таможенной службе Литвы (МКТ).

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«Проверяются абсолютно все грузовые автомобили: пустые, полные, с грузами или заявленные без них, кузова тягачей проверяются и даже измеряются в поисках тайников, взвешиваются. Не говоря уже о рентгенологическом образовании, открывают навесы», – рассказал представитель ведомства Гедиминас Куликаускас.

Правительство Литвы предложило пристальнее досматривать белорусов на границе