Науседа обвинил власти Беларуси в закрытии литовских пограничных пунктов

Опубликовано: 01.03.2024 10:40 , Обновлено: 17.03.2024

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение Литвы закрыть еще два пограничных пункта пропуска с Беларусью связано с политикой белорусских властей.

Об этом стало известно, на встрече с журналистами 29 февраля.

Президент Литвы обвинил руководство Беларуси в “создании железного занавеса”. Он утверждает, что Беларусь стала “инструментом политики России” и именно это вынуждает соседние страны “дистанцироваться” и принимать “такие решения”.

По мнению литовского руководства, закрытие еще двух пограничных переходов также должно “помочь решить вопросы контрабанды и введенных в отношении Беларуси санкций”.

Напомним, что ранее правительство Литвы приняло решение о закрытии пропускных пунктов “Лаворишкес”(с белорусской стороны — «Котловка») и “Райгардас”(«Привалка») на границе с Беларусью с 1 марта. Теперь движение пешеходов, велосипедистов и другого транспорта и грузов запрещены. С августа прошлого года были закрыты еще два пограничных пункта — “Шумск” и “Тверевич”.

Что заявили в Беларуси?

МИД Беларуси ранее прокомментировал принятое литовскими властями решение, сказав, что Беларусь будет вынуждена “жестко отреагировать” на эти действия.

“Вновь призываем литовскую сторону отказаться от практики дезинформации собственного населения, нарушения прав на свободу передвижения и торговли в угоду своим политическим амбициям», — заявили в ведомстве.

В МИД пообещали, что будут отстаивать интересы белорусов и “насколько это возможно, жителей соседних стран”.

Ранее о политике закрытия границ высказывался и Александр Лукашенко. На встрече с журналистами после закрытия погранпереходов “Шумск” и “Тверевич” в минувшем году он сказал:

«Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», — отметил Лукашенко.

Ранее Телеграф показывал видео с пунктов пропуска на границе с Литвой накануне закрытия. Что там происходило?

Белорусские пограничники показали видео с пунктов пропуска за несколько часов до закрытия. Что там происходит?