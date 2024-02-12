Правительство Литвы предложило пристальнее досматривать белорусов на границе

Опубликовано: 12.02.2024 13:17 , Обновлено: 12.02.2024

В понедельник, 12 февраля, сейм Литвы приступил к рассмотрению инициативы правительства о продлении национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на один год. А для граждан Беларуси предусмотрели дополнительные проверки на границе.

В правительстве так объяснили причины продления санкций: «Поскольку война, начатая Россией против Украины 24 февраля 2022 года, продолжается, причины, по которым этот закон был принят в прошлом году, никуда не делись», сообщил портал lrt.lt.

Согласно проекту, до 2 мая 2025 года будут продлены национальные ограничения на выдачу россиянам и белорусам виз, видов на жительство в Литве, приобретение недвижимости и т.д.

Кроме того, предложили определить, что «в случаях прибытия граждан Беларуси по Шенгенской визе дополнительно будет оцениваться риск угрозы общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям».

Беларусь пожаловалась в ВОЗ на иностранные фармкомпании и проблемы с поставками критически важных лекарств

Также, уже по предложению МВД, «пограничники примут решение о дальнейшем досмотре гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска ». К слову, граждане России уже проходят индивидуальную дополнительную проверку на наличие угроз.

Напомним, на данный момент россияне и белорусы ограничены в возможности получения литовских виз и электронного статуса резидента, но граждане России еще больше ограничены в возможности приезжать в Литву и приобретать недвижимость, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимаются.

Ограничительные меры ввели в апреле 2023-го

Напомним, сейм Литвы 4 апреля прошлого года принял закон «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Из итоговой версии документа литовские депутаты исключили положения о запрете для белорусов подавать заявления на гражданство, но при этом оставили ряд ранее не действовавших ограничений. Санкции ввели с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года и уточнили, что, при необходимости, они могут продлеваться.

Литва не стала лишать белорусов права подавать заявления на гражданство