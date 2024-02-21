Правительство Литвы одобрило закрытие ещё двух КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.02.2024 15:36 , Обновлено: 21.02.2024

Правительство Литвы в среду, 21 февраля, одобрило законопроект, который предполагает закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. КПП "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" (с белорусской стороны - "Привалка"), планируют закрыть с 1 марта 2024 года.

О решении литовского правительства сообщило местное издание LRT. По его информации, помимо закрытия двух КПП, с 1 марта также будут введены ограничения для пассажиров в железнодорожном пункте пропуска “Кена”, чтобы лишить возможности посадки и высадки тех, кто следует транзитом в российский Калининград.

Ещё одно ограничение затронет и два оставшихся пункта пропуска — «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Там литовские власти решили ужесточить контрольно-пропускную систему и запретить пересекать границу пешеходами велосипедистам.

Скриншот телеканала lrt.lt

Кроме того, в одобренном правительством Литвы законопроекте также прописано постепенное сокращение числа разрешений, выдаваемых белорусским и литовским компаниям, занимающимся пассажирскими регулярными перевозками на маршрутах международного сообщения. Согласно документу, с 1 марта одновременно по международным маршрутам между двумя странами смогут работать лишь 29 перевозчиков, а нерегулярная автобусная перевозка пассажиров без соответствующего разрешения и вовсе окажется под запретом.

В Госпогранкомитете Беларуси информацию о закрытии КПП по инициативе литовской стороны пока не комментировали.

Ранее Телеграф сообщал, что данная инициатива принадлежит Комиссии по национальной безопасности Литвы. В начале месяца она предложила таким образом снизить «риски, связанные с увеличением транзитных потоков через Литву и Беларусь, деятельностью разведывательных служб и служб безопасности» Беларуси, а также усилить контроль за перевозкой санкционных товаров и контрабанды.

Уже с 1 марта? В Сейм Литвы внесли предложение закрыть ещё два КПП на границе в Беларусью

Между тем, сегодня стало также известно о том, что Министерство иностранных дел Литвы выступило с инициативой к правительству страны – разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

В Литве предложили разорвать торговые соглашения с Беларусью и Россией