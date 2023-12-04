«К сожалению, неизбежно» – В Литве рассказали, почему выросли гигантские очереди на границе Беларуси

Опубликовано: 04.12.2023 10:16 , Обновлено: 04.12.2023

На границе с Беларусью литовская таможня усилила контроль грузового транспорта, каждый въезжающий грузовик тщательно досматривают. Перевозчики жалуются на большие очереди. В чем дело, разъяснили в Криминальной таможенной службе Литвы (МКТ).

Представитель ведомства Гедиминас Куликаускас рассказал, что контроль усилили с 23 ноября, сообщает bns.lt. По его словам, каждый прибывающий грузовик, даже если он едет без груза, тщательно досматривают.

«Проверяются абсолютно все грузовые автомобили: пустые, полные, с грузами или заявленные без них, кузова тягачей проверяются и даже измеряются в поисках тайников, взвешиваются. Не говоря уже о рентгенологическом образовании, открывают навесы», – рассказал Куликаускас.

Сотрудник МКТ рассказал, что тщательный контроль существенно удлиняет проверки и что перевозчики жалуются на большие очереди, но уточнил, что это «к сожалению, неизбежно».

По мнению Куликаускаса, такая проверка эффективна, и она дает результаты. В ведомстве рассказали, что в ходе одной из них на дорожном посту «Райгард» в баке бензовоза, прибывшего из Беларуси, обнаружили около 600 коробок сигарет.

Как сообщили на портале news.ati.su, 24 ноября на границу из Беларуси прибыл тягач DAF с цистерной для газа. Водитель газовоза, гражданин Беларуси, задекларировал, что транзитом через Литву перевозит в Польшу 19 тонн сжиженного газа. Однако после проверки транспортного средства с помощью рентген-контроля выяснили, что в цистерне вовсе не газ. По информации СМИ, после вскрытия цистерны внутри обнаружили сигареты NZ Gold. Чтобы нелегальный груз не выдала разница в весе, в цистерну загрузили еще и железные прутья.

Водителя DAF задержали, в отношении него начали досудебное расследование по факту контрабанды. Позже его отпустили под залог в размере 15 тысяч евро.

В Литве решили построить искусственное море на границе с Беларусью. Зачем?

[info_b]Сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы сообщили, что за девять месяцев этого года обнаружили в общей сложности 10,4 миллиона пачек нелегальных сигарет. За весь 2022 год было найдено 8,3 миллиона пачек.[/info_b]

Что говорят в Беларуси?

По состоянию на утро понедельника, 4 декабря, на границе с Литвой с белорусской стороны в очереди стоят больше 1700 транспортных средств, проинформировали в Госпогранкомитете Беларуси. На границе с Латвией – 260, с Польшей – 1000.

Причины скопления автомобилей на границе в ГПК пока не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что председатель комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге выступил с предложением рассмотреть возможность закрытия еще нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас объяснил, готовы ли власти страны пойти на этот шаг.

В Сейме Литвы предложили закрыть еще несколько КПП на границе с Беларусью. Что ответили в МВД?