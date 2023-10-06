НАТО решило подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией - Адмирал Бауэр

Опубликовано: 06.10.2023 11:00 , Обновлено: 06.10.2023

Адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, заявил 5 октября, что Альянс решили подготовиться на случай войны с Беларусью и Россией. Такой вывод можно сделать из слов адмирала, который заявил, что «планы обороны, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего, защиту Сувалкского перешейка, или как его ещё называют ''Брестских ворот", от возможного российского нападения».

“Планы обороны , принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, являются крупнейшим изменением с 1949 года. Они предполагают, прежде всего, возврат к истокам альянса, т.е. коллективную оборону”, - пояснил адмирал Бауэр.

Основной посыл новых планов – «сдерживание и предотвращение» российской агрессии и террористических организаций, пояснил Роб Бауэр. “Мы разделили территорию альянса на три района: Североатлантический, Центральноевропейский и Южный с Черным и Средиземным морями. В каждом из этих регионов совершенно разные условия и борются с разными проблемами, поэтому и планы не одинаковы”, - уточнил он.

Что касается приграничья с Беларусью, то, по данным польского агентства PAP, НАТО отработает ответные действия на возможное “вторжение России” на восточный фланг Альянса во время учений Steadfast Defender с территории Беларуси. Они запланированы на 2024 год.

[info_b]“Брестские ворота” - Так в Польше называют участок границы с Беларусью протяженностью около 180 км. Он, в свою очередь, является “проходом” к Сувалкскому коридору - области между Литвой и Польшей, которая ведёт к Калининградской области РФ. В НАТО считают, что Россия может попытаться пробить сухопутный коридор к своему анклаву в ЕС.

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В маневрах примут участие около 40 тыс. военнослужащих альянса. «Это одни из крупнейших учений такого рода со времен холодной войны», – похвалился глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

В то же время, по словам военного, страны НАТО пока не готовы к предполагаемм боевым действиям. «Мы видим, что чрезвычайно важно иметь интегрированную противоракетную оборону, а также возможность наносить глубокие, точные удары. Мы знаем, что страны-участницы не смогут закупить это вооружение в одночасье. Оружейная промышленность с трудом справляется с увеличением объемов производства, поскольку никогда раньше ей не приходилось реагировать на такой резкий рост спроса», – пожаловался натовский генерал.

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Многотысячные силы быстрого реагирования

По словам Роба Бауэра, важным элементом в новых планах будет задача объединить силы стран альянса и распределить их по отдельным районам. Что здесь нового, так это 300 000 солдат - Силы быстрого реагирования, которые будут готовы в случае войны в течение 30 дней, уточнил адмирал. Он добавил, что изменения коснутся и цепочки командования союзных войск.

“Нам необходимо укрепить угрожаемые территории : восточный фланг, крайний север, Атлантический океан. Русские повсюду; на юге – в Африке и Средиземноморье, в космосе и киберпространстве. Все пять оперативных направлений должны постоянно контролироваться спецслужбами стран альянса”, - сказал Роб Бауэр, добавив, что, если НАТО сосредоточится только на одном направлении, “русские нападут в другом”.

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Адмирал подчеркнул, что планы защиты Сувалкского перешейка (“Брестских ворот”) от возможного нападения россиян предполагают глубокую разведку и слежу за территорией Беларуси. “Если бы вторжение произошло, мы бы узнали об этом задолго до фактического нападения. В случае с Польшей российским войскам придется, среди прочего: переправиться в Беларусь и затем собраться на польской границе. Мы бы тогда приняли соответствующие меры, еще до применения ст. 5 договора” , - утаеоадет генерал.

Бедарусь желает им «только добра, счастья и мира» - Лукашенко

Александр Лукашенко 17 сентября вступил с речью, во время которой обратился к иностранцам с обещанием и предупреждением одновременно. По словам Лукашенко, власти Беларуси не планируют войну с соседями, а желают им «только добра, счастья и мира».

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В то же время, 19 сентября он заявил, что с президентом РФ видит большую угрозу в Польше.

«Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности», — заявил он приехавшему к нему во дворец губернатору Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым.

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