Совбез Беларуси предложил Польше провести совместные военные учения - "С удовольствием"

Опубликовано: 18.09.2023 10:02 , Обновлено: 18.09.2023

Беларусь готова провести совместные военные учения с Польшей. Об этом 17 сентября завил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.

“Если поляки готовы с нами провести учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно”, - заявилон, выступая в эфире гостелеканала СТВ.

По словам Муравейко, перспективные вопросы для совместной отработки в рамках теоретических белорусско-польских учений “лежат на поверхности”. Заместитель госсекретаря Совбеза убежден, что польские и белорусские военные могут совместно отработать вопросы, связанные с противовоздушной обороной в рамках охраны государственной границы, пограничной безопасностью, противодействием трансграничным угрозам, в том числе связанным с биологическими и иными чрезвычайными ситуациями.

“Будет предложение - появится наша ответная реакция и наши действия”, - заявил Муравейко.

Польша, «предварительно», отказалась наблюдать за учениями ОДКБ в Беларуси — Минобороны

Представитель Совбеза Беларуси признал, что совместные учения с зарубежными партнерами важны сточки зрения обмена опытом. По его словам, они “дают большой плюс” белорусским военным при боевой подготовке, “получении и совершенствовании новых приемов”. Кроме того, совместные военные учения, по словам Муравейко, являются отличным способом “лучше изучить противника, соприкоснувшись с ним.”

Именно этим, по мнению Муравейко, будут заниматься военные в рамках совместных учений НАТО и Армении, которая является членом ОДКБ. По словам представителя белорусского Совбеза, другие члены организации “смотрят на это спокойно”.

“Цикл планирования учений в НАТО двухгодичный. Это учение было намечено и возникло не вчера, оно было спланировано заранее, наверное, года два назад или, по меньшей мере, полтора. Наши армянские коллеги выполняют взятые на себя обязательства”, - пояснил Муравейко.

Армения начала совместные военные учения с США

В Совбезе предостерегли от “безумных идей” проверить на практике, умеют ли белорусы применять ядерное оружие

Муравейко также рассказал о российском ядерном оружии, которое передано Беларуси Россией. По его словам, после получения ядерных боеприпасов белорусские специалисты прошли полный цикл необходимой подготовки в России, тренировались как на тренажерах, так и на реальных объектах и получили допуск на применение этого оружия.

Представитель Совбеза подчеркнул, что у белорусских военных “есть дух, воля и готовность” в случае необходимости “всеми средствами защищать страну.” Оппонентов Беларуси Муравейко предостерег от “безумных мыслей и безумных идей” проверить на практике, умеют ли белорусы применять ядерное оружие.

В РФ назвали условие «гипотетического вывода» ядерного оружия из Беларуси