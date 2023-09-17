Лукашенко пообещал иностранцам не рисовать "красных, жёлтых, черных или голубых линий". Что говорят в Польше?

Опубликовано: 17.09.2023 19:25 , Обновлено: 19.09.2023

Александр Лукашенко 17 сентября вступил с речью по случаю недавно принятого им праздника под названием "День народного единства". Во время ее он обратился к иностранцам с обещанием и предупреждением одновременно. А в это время в Польше власть и оппозиция поругались из-за угрозы войны со стороны Беларуси и РФ.

По словам Лукашенко, власти Беларуси не планируют войну с соседями, а желают им “только добра, счастья и мира”.

“При этом помните, я обращаюсь к народам соседних государств, - в случае агрессии против Беларуси мы не будем рисовать красных, жёлтых, черных или голубых (на злобу дня) линий! Она есть – государственная граница! И вы знаете, что у нас есть чем ответить. Давайте жить дружно, по-соседски!”, - сделал он предложение, уточнив, что помнит, как поляки, по его словам, “из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощрённо издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Берёзе-Картузской”.

Александр Лукашенко заявил, что белорусы переступили “через боль” и предложили полякам дружбу, однако официальная Варшава ее не приняла.

“Время показало, что наше благородное стремление жить в мире с соседями соседи не оценили. Я не говорю про польский народ. Говорю про элиты – политиков, все эти годы жаждущих реванша”, - заявил Александр Лукашенко.

Что говорят в Польше?

Тем временем, в Варшаве разгорелся очередной скандал из-за опасений наоборот. В Польше в ходе предвыборной кампании и власти, и оппозиция утверждают, что угроза войны идёт именно с востока, что Беларусь совместно с Россией нападут на Польшу.

Министр обороны этой страны Мариуш Блащак обвинил прошлые власти в намерении “отдать половину Польши” в случае вторжения России из Беларуси. В воскресенье он даже опубликовал видеоролик, в котором раскрыл документы, касающиеся планов обороны Польши на реке Висла.

“Правительство Туска было готово отдать половину Польши в случае войны. План применения Вооруженных Сил, утвержденный тогдашним главой министерства национальной обороны Клихом, предполагал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый фланг берега Вислы”, - пожаловался глава минобороны Польши.

А глава правящей партии PiS Ярослав Качиньский заявил, что теперь поляки намерены обороняться прямо на границе.

“И, конечно, мы хотим защищаться на границе силами, которые будут препятствовать нападению, потому что наша цель — не война. «Наша цель — мир, но, знаете ли, если вы хотите мира, готовьтесь к войне», — заявил Ярослав Качиньский.