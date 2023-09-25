Хренин обвинил Польшу в подготовке к войне и предложил ей "взаимодействие"

Опубликовано: 25.09.2023 14:16 , Обновлено: 25.09.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 25 сентября обвинил Польшу в подготовке к войне. Однако при этом пообещал быть готовым к военному сотрудничеству с соседней страной.

“И сейчас говорим, что мы готовы взаимодействовать с польскими военными в рамках обеспечения безопасности в нашем регионе”, - пообещал он.

Такие заявления Виктор Хренин сделал, посещая авиационные учения. По его словам, они проходят “на фоне непростой военно-политической обстановки”.

“Наши соседи каждый информационный повод используют, чтобы наращивать группировки войск возле наших границ. Мы видим, что растет интенсивность мероприятий оперативной, боевой подготовки, развивается инфраструктура”, - признался министр.

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“Мы это считаем сложными условиями военно-политической обстановки. На языке разведчиков это звучит так: «Идут мероприятия заблаговременной подготовки к войне», - заявил Виктор Хренин.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 19 сентября назвал Владимира Путина своим “братом” и рассказал, что на последней встрече в Сочи договорился о тайном плане действий. По его словам, они с президентом РФ видят большую угрозу в Польше.

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Тем временем, в Варшаве разгорелся очередной скандал из-за опасений наоборот. В Польше в ходе предвыборной кампании и власти, и оппозиция утверждают, что угроза войны идёт именно с востока, что Беларусь совместно с Россией нападут на Польшу.

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