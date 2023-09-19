"Украина - это цветочки" - Лукашенко рассказал, где ждёт с "братом" Путиным "ягодки"

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.09.2023 14:43 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 19 сентября назвал Владимира Путина своим "братом" и рассказал, что на последней встрече в Сочи договорился о тайном плане действий. По его словам, они с президентом РФ видят большую угрозу в Польше.

“Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности”, - заявил он приехавшему к нему во дворец губернатору Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым.

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По словам Лукашенко, он считает самой большой угрозой Польшу: “Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется”.

Он уточнил, что его настораживает Польша, потому что за ней “стоит Америка”. По мнению Лукашенко, США решили разрушить Европейский союз и все остальное. “Главная точка опоры - это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке”, - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что Беларусь готова провести совместные военные учения с Польшей. Об этом 17 сентября завил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко.

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В тот же день Александр Лукашенко 17 сентября вступил с речью по случаю недавно принятого им праздника под названием “День народного единства”. Во время ее он обратился к иностранцам с обещанием и предупреждением одновременно. А в это время в Польше власть и оппозиция поругались из-за угрозы войны со стороны Беларуси и РФ.

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