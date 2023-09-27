«Альтернативы нет» - Глава МИД рассказал, присоединится ли Беларусь к России в войне с Украиной

Опубликовано: 27.09.2023 10:50 , Обновлено: 27.09.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил об "отсутствии альтернативы политическому и дипломатическому решению конфликта" между Россией и Украиной и рассказал, существует ли вероятность того, что Минск присоединится к Москве в этой войне.

Вопрос о том, может ли Сергей Алейник представить себе ситуацию, при которой Беларусь поддержит войну на Украине, встав на сторону России, прозвучал в интервью агентству Associated Press.

“Мой ответ — нет”, — категорически заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Алейник подтвердил приверженность Минска принципам “стратегического партнерства” с Россией, но при этом заявил, что не может представить себе ситуацию, при которой Беларусь вступит в войну вместе с российскими войсками. Он также исключил вероятность использования в этой войне тактического ядерного оружия, которое Россия недавно развернула в Беларуси.

“Я не вижу такого варианта, потому что это прежде всего инструмент обороны”, — заявил Алейник.

Размещение тактических ядерных ракет в Беларуси министр иностранных дел назвал “ответом на очень большую милитаризацию” вдоль западной границы и допустил “использование каких-либо инструментов для защиты суверенитета и территориальной целостности” в случае нападения на белорусскую территорию.

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Алейник также напомнил о трех раундах переговоров, которые в прошлом году прошли между российской и украинской стороной в Беларуси. Он обвинил Киев и другие страны, “косвенно вовлеченные в конфликт”, в провале этих переговоров по мирному урегулированию военного конфликта. Беларусь же, по его словам, “будет продолжать прилагать мирные усилия”.

Напомним, в ходе своего недавнего выступления в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Алейник заявил, что Беларуси “очень больно видеть”, как страдают ” близкие белорусам украинцы”.

“К сожалению, Украина и ее народ стали пешкой в ​​великой игре Запада по сохранению своей глобальной гегемонии. Очевидно, что, увеличивая поставки оружия в эту страну, Запад полон решимости продолжать войну до последнего украинца, - процитировало белорусского министра Associated Press.