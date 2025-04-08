МВД Литвы предложило законопроект о полном закрытии границы с Беларусью. При каких условиях?

Опубликовано: 08.04.2025 08:50 , Обновлено: 08.04.2025

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс заявил о подготовке законопроекта, который позволяет властям страны в один момент полностью закрыть границу с Беларусью. Таким образом литовские законодатели решили подготовить свою правовую базу к "экстренному реагированию" на ситуации на границе, в частности, при обострении ситуации с нелегальными мигрантами.

О новом законодательном акте глава литовского МВД рассказал в эфире местного телеканала LRT. По его словам, изменения в законодательстве потребовалось из-за появления такого явления как “инструментальная” или “вооруженная миграция”, когда нелегалы штурмуют пограничные заграждения не с голыми руками, а вооружившись инструментами для их демонтажа или повреждения, а также участившихся случаев нападения на пограничников.

На литовском участке границы с Беларусью, по словам Кондратовичюса, подобных инцидентов до сих пор зафиксировано не было, но он не исключил их в будущем.

“В настоящее время готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные, скажем, с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша. Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств, когда подобные инциденты, нападения на пограничников, будут происходить снова, можно ли, используя решение, скажем, Правительства, ввести определенные ограничения на приём заявлений о предоставлении убежища”, - пояснил министр.

“Инструментализацию” миграции Кондратовичюс назвал “элементом гибридной войны” и заявил, что, хотя сейчас на границе с Беларусью “ситуация спокойная”, власти страны “должны постоянно сохранять бдительность и контроль”.

Что говорят в Беларуси?

Предложения МВД Литвы в Беларуси пока не комментировали, однако, в начале этого года, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявил, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной и не намерен защищать страны ЕС от мигрантов «с петлёй на шее».

В октябре прошлого года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, он также заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал в сложившихся условиях не стоять «с петлёй на шее на коленях» и не «ловить мигрантов», призвав их делать с мигрантами «то, что хотели» — трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.

В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 3 апреля обвинил польские власти в наращивании военного присутствия вблизи с белорусской границей, в “милитаризации” и “усилении агрессивной риторики”. При этом он заявил, что считает “смешными” попытки рассматривать Беларусь, как угрозу соседним странам.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 февраля этого года Сейм Польши принял закон, вводящий возможность временных (до 60 дней) и территориальных ограничений на прием заявлений о предоставлении международной защиты.

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Согласно этому документу Совет министров Польши может разрешить пограничникам не принимать заявления от мигрантов и беженцев (за исключением определённой «уязвимой группы граждан») в течение 60 дней, в том числе, на каком-то отдельном участке государственной границы, тогда как на остальных внешних границах могут действовать общие правила. С одобрения Сейма такие временные ограничения могут продлеваться ещё на 60 дней.

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