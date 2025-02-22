Сейм Польши одобрил ужесточение миграционных правил на границе с Беларусью

Опубликовано: 22.02.2025 11:55 , Обновлено: 22.02.2025

Вечером в пятницу, 21 февраля, Сейм Польши принял закон, вводящий возможность временных (до 60 дней) и территориальных ограничений на прием заявлений о предоставлении международной защиты. Если закон будет одобрен и верхней палатой польского парламента и подписан президентом страны, более жёсткие миграционные правила начнут действовать в том числе и на границе с Беларусью.

За законопроект проголосовали 386 депутатов, против — 38, воздержавшихся не было. В ходе обсуждения законопроекта итоговый документ претерпел ряд изменений, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Так, Сейм поддержал поправку, внесенную по инициативе коалиции Trzecia Droga (в переводе с польского - “Третий путь”), избирательного блока Польской коалиции и партии “Польша 2050”. Их поправка предусматривает запрет на разделение семей на границе.

А вот ряд поправок, внесенных Левой фракцией, депутаты отклонили. Одна из них предполагала расширение группы так называемых уязвимых граждан (речь о тех случаях, когда пограничники по закону не могут отказаться принимать заявления от мигрантов о международной защите). Левые предлагали включить в эту группу всех несовершеннолетних, а не только тех, кто остался без опеки и сопровождения взрослых, однако большинство польских депутатов на это не пошло.

Если данный законопроект будет принят в нынешнем виде, Совет министров Польши сможет разрешить пограничникам не принимать заявления от мигрантов и беженцев (за исключением той самой “уязвимой группы граждан”) в течение 60 дней, в том числе, на каком-то отдельном участке государственной границы, тогда как на остальных внешних границах могут действовать общие правила. С одобрения Сейма такие временные ограничения также могут продлеваться ещё на 60 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал принятие данного законопроекта. По его мнению, этот документ поможет Польше “восстановить контроль над границей - после многих лет хаоса, коррупции и притворных действий правительства Моравецкого”.

“Демократия не должна (и не может) быть беспомощной перед лицом миграционного давления”, - написал польский премьер на своей страничке в Х.

Ранее Telegraf.news рассказал, что премьер-министр Польши Дональд Туск 12 октября объявил о новой стратегии борьбы с нелегальными мигрантами в Польше и во всем ЕС, которая, по его мнению, должна проводиться под следующим девизом: “Вернуть контроль, обеспечить безопасность”.

Туск предложил ужесточить миграционную политику в Польше. Что будет с «картами поляка» и разрешениями на работу и учебу?