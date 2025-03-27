Президент Польши подписал закон об ужесточении миграционных правил на границе с Беларусью

Опубликовано: 27.03.2025 10:08 , Обновлено: 27.03.2025

Президент Польши Анджей Дуда 26 марта подписал поправку к закону, предусматривающему ужесточение миграционных правил на границе, в том числе, с Беларусью и Россией. Он также призвал премьер-министра Дональда Туска "принять активные меры по защите польской границы" и "проявить мужество в действиях по отношению к немецким властям".

“Вопрос безопасности польских граждан, защита границ Республики Польша, а также поддержка польских солдат и офицеров являются приоритетами моего президентства”, - заявил Дуда, объясняя, почему поддержал законопроект, ранее уже одобренный польским Сеймом.

В официальном письме, который президент направил премьер-министру после подписания законопроекта, он упрекнул Туска и его партию в том, что они “однозначно выступили против строительства заграждения на восточной границе, введения чрезвычайного положения в частях Подляского и Люблинского воеводств или принятия нормативных актов, усиливающих охрану государственной границы”.

Дуда также потребовал от правительства Туска “конкретных действий, направленных на защиту западной границы”, в том числе - противодействия планам Германии по высылке мигрантов в третьи страны, в том числе в Польшу. Дуда подчеркнул, что Варшава не должна бесконтрольно принимать мигрантов из европейских стран по механизму реадмиссии и призвал Туска “проявить мужество в действиях по отношению к немецким властям”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 21 февраля этого года Сейм Польши принял закон, вводящий возможность временных (до 60 дней) и территориальных ограничений на прием заявлений о предоставлении международной защиты.

Сейм Польши одобрил ужесточение миграционных правил на границе с Беларусью

Согласно этому документу Совет министров Польши может разрешить пограничникам не принимать заявления от мигрантов и беженцев (за исключением определённой «уязвимой группы граждан») в течение 60 дней, в том числе, на каком-то отдельном участке государственной границы, тогда как на остальных внешних границах могут действовать общие правила. С одобрения Сейма такие временные ограничения могут продлеваться ещё на 60 дней.