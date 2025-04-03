«Смешно выглядит» - Глава Совбеза обвинил Польшу в стягивании к границе Беларуси разведбатальонов и техники

Опубликовано: 03.04.2025 14:42 , Обновлено: 03.04.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 3 апреля обвинил польские власти в наращивании военного присутствия вблизи с белорусской границей, в "милитаризации" и "усилении агрессивной риторики". При этом он заявил, что считает "смешными" попытки рассматривать Беларусь, как угрозу соседним странам.

Внешнеполитическую обстановку на западной границе Беларуси Вольфович назвал “театром военных действий”. По его словам, белорусская сторона “буквально недавно получила информацию” о том, что в районе так называемого Сувалкского коридора “поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают туда технику”.

[info_b]Сувалкским коридором называют участок территории Польши и Литвы длиной примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.[/info_b]

По мнению главы белорусского Совбеза, таким образом поляки “пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока”.

“Хотя это настолько смешно сегодня выглядит. Потому что Вооруженные Силы Беларуси, военная организация государства не делает ставку на увеличение военных бюджетов, увеличение количества учений”, - заявил Вольфович.

Состояние национальной безопасности самой Беларуси по итогам сегодняшнего заседания у президента он оценил как “положительное”. По его словам, нацбезопасность члены Совбеза сегодня разложили по 9 сферам, для каждой из которых были определены свои “риски и вызовы”, которые “сегодня могут угрожать стабильной жизни” белорусов и конкретные меры, которые, по мнению Совбеза, необходимы для того, чтобы обстановка оставалась “такой же стабильной и управляемой, какой она сегодня существует” в Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце марта НАТО сообщило о первой в истории переброске в Польшу боевых самолетов Швеции, которые будут участвовать в “усиленной миссии воздушной полиции” Североатлантического союза. ****

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Тем временем на границу с Беларусью польские власти пообещали направить ещё порядка 1,5 тыс. пограничников. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк по итогам инспекции пограничных территорий вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.

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