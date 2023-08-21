МИД Беларуси пообещал действовать «в интересах жителей соседних стран» в ответ на закрытие КПП Литвой

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Опубликовано: 21.08.2023 16:37 , Обновлено: 21.08.2023

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали закрытие Литвой пунктов пропуска на границе и рассказали, как на это ответят.

В ведомстве считают, что решение закрыть КПП “Лоша-Шумскас” и “Видзы-Твярячус” принято Литвой под надуманными предлогами и продиктовано “политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима”.

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В пресс-службе МИДа заявили, что Вильнюс давно пытается не допустить поездок литовцев в Беларусь, “придумывая несуществующие угрозы в духе холодной войны с одной целью - скрыть неудобную для него правду о ситуации в Беларуси, которая резко контрастирует как с западной пропагандой”.

В ведомстве отметили, что в преддверии президентских выборов литовские власти озабочены тем, что их граждане видят, что “в Беларуси безопасно и комфортно, что, несмотря на незаконные санкции, стабильно работают предприятия, растет экономика, есть качественная и доступная медицина, широкий выбор товаров и продуктов питания”.

Ранее Телеграф писал о том, что информации литовских СМИ, граждане их страны не обратили внимание на предупреждения официального Вильнюса и активно пользуются услугами турагенств, предлагающих путевки в белорусские санатории:

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Как Беларусь отреагирует на закрытие Литвой КПП

Рассказали в МИД и о том, как Беларусь отреагирует на закрытие КПП: “спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран”.

Также в министерстве отметили, что какие-либо изменения в работе безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска, не планируются.

Напомним, с 18 августа Литва закрыла погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Такую меру объяснили возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»:

Теперь точно. В Литве назвали дату закрытия двух КПП на границе с Беларусью. Что ответили в Госпогранкомитете?

Ранее Телеграф писал, что ГТК Беларуси объявил об «усилении смен» в ответ на закрытие Литвой двух КПП:

ГТК Беларуси объявил об «усилении смен» в ответ на закрытие Литвой двух КПП

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