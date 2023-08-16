Теперь точно. В Литве назвали дату закрытия двух КПП на границе с Беларусью. Что ответили в Госпогранкомитете?

Опубликовано: 16.08.2023 16:10 , Обновлено: 16.08.2023

Правительство Литвы приняло окончательное решение закрыть погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Произойдет это в пятницу, 18 августа. Такую меру объяснили возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».

“Главная цель – временно приостановить работу в этих двух пунктах с 18 августа этого года”, – процитировалоагентство BNS заместителя министра транспорта Агне Вайчюкевичуте.

В правительстве Литвы считают, что закрытие этих пунктов пропуска существенно не повлияет на очереди транспорта.

Продолжат работать погранпереходы:

Лаворишкес (на белорусской стороне – “Котловка”);

Мядининкай (“Каменный Лог”);

Шальчининкай (“Бенякони”);

Привалка (“Райгардас”).

Основной поток транспорта планируют направить на реконструируемый “Мядининкай” – самый большой и технически оснащенный.

Что ответили в ГПК Беларуси

В Госпогранкомитете считают, что пункты пропуска закрываются по надуманным причинам. Погранслужба назвала такие меры “очередным неконструктивным и недружественным шагом” Литвы.

“В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу”, – заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что закрытие двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе увеличит очереди не только на литовском направлении – нагрузка ляжет и на другие КПП.

“Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям”, – считают в Госпогранкомитете.

Закроет ли Литва границу полностью?

Напомним, о том, что власти Литвы собирались сократить количество пунктов пропуска на границе с Беларусью, стало известно в начале августа. Литовская сторона мотивировала своё решение возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».

«Полная изоляция» — Польша, Литва и Латвия договорись одновременно закрыть границу с Беларусью. Но при условии

Власти Литвы убеждены, что закрытие двух указанных выше КПП позволит пограничной и таможенной службам сосредоточиться на переходах, через которые идет основной трафик из Беларуси.

У президента Литвы нашли «пользу» от закрытия КПП на границе с Беларусью. Какую?

А Агне Билотайте, глава МВД Литвы, комментируя присутствие в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» сказала, страна готова при необходимости полностью закрыть границу с Беларусью:

В Литве объявили о готовности полностью закрыть границу с Беларусью. Когда?

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Сейму республики необходимо пересмотреть закон об ограничительных мерах, действующих в отношении граждан Беларуси и России, уравняв введенные против них санкции. Позицию президента озвучил его советник Дарюс Урбонас:

Президент Литвы призвал ужесточить ограничения для белорусов. Коснется 58 тыс. человек?