Теперь точно. В Литве назвали дату закрытия двух КПП на границе с Беларусью. Что ответили в Госпогранкомитете?
Правительство Литвы приняло окончательное решение закрыть погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Произойдет это в пятницу, 18 августа. Такую меру объяснили возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».
“Главная цель – временно приостановить работу в этих двух пунктах с 18 августа этого года”, – процитировалоагентство BNS заместителя министра транспорта Агне Вайчюкевичуте.
В правительстве Литвы считают, что закрытие этих пунктов пропуска существенно не повлияет на очереди транспорта.
Продолжат работать погранпереходы:
- Лаворишкес (на белорусской стороне – “Котловка”);
- Мядининкай (“Каменный Лог”);
- Шальчининкай (“Бенякони”);
- Привалка (“Райгардас”).
Основной поток транспорта планируют направить на реконструируемый “Мядининкай” – самый большой и технически оснащенный.
Что ответили в ГПК Беларуси
В Госпогранкомитете считают, что пункты пропуска закрываются по надуманным причинам. Погранслужба назвала такие меры “очередным неконструктивным и недружественным шагом” Литвы.
“В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу”, – заявили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что закрытие двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе увеличит очереди не только на литовском направлении – нагрузка ляжет и на другие КПП.
“Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям”, – считают в Госпогранкомитете.
Закроет ли Литва границу полностью?
Напомним, о том, что власти Литвы собирались сократить количество пунктов пропуска на границе с Беларусью, стало известно в начале августа. Литовская сторона мотивировала своё решение возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».
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Власти Литвы убеждены, что закрытие двух указанных выше КПП позволит пограничной и таможенной службам сосредоточиться на переходах, через которые идет основной трафик из Беларуси.
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А Агне Билотайте, глава МВД Литвы, комментируя присутствие в Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» сказала, страна готова при необходимости полностью закрыть границу с Беларусью:
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