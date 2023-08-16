В Литве, Латвии и Польше назвали дату, когда обсудят полное закрытие границы с Беларусью

Опубликовано: 16.08.2023 17:17 , Обновлено: 16.08.2023

Страны Балтии и Польша хотят синхронизировать свои действия и принять окончательные решения по вопросу закрытия границ с Беларусью. Правительство этих стран определилось с датой, когда это произойдет. Об этом 16 августа заявила Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы.

По ее словам, это будет “региональное” решение. Билотайте отметила, что на днях говорила с министром внутренних дел Польши, пишет BNS.

Власти Польши предложили решить судьбу забора на границе с Беларусью на референдуме

“Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритмы на техническом уровне, как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение, если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно”, – заявила Агне Билотайте.

По ее словам, над таким решением работают и на техническом уровне, и на политическом.

Встреча по вопросу закрытия границ с Беларусью пройдет в Варшаве 28 августа.

“Мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть так называемая синхронизация”, – сказала министр.

Литва закрывает два КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы приняло окончательное решение закрыть погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Произойдет это в пятницу, 18 августа. Такую меру объяснили возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»»:

Теперь точно. В Литве назвали дату закрытия двух КПП на границе с Беларусью. Что ответили в Госпогранкомитете?

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Камински заявил, что Литва и Латвия готовы закрыть свои границы с Беларусью одновременно с Польшей, в случае инцидентов с участием ЧВК “Вагнер”.

«Если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы устроим полную изоляцию Беларуси», — пообещал тогда Мариуш:

«Полная изоляция» — Польша, Литва и Латвия договорись одновременно закрыть границу с Беларусью. Но при условии

Напомним, ранее Телеграф писал, что в МВД Польши пригрозили Беларуси закрытием ж/д сообщения. Литва и Латвия присоединятся?

В МВД Польши пригрозили Беларуси закрытием ж/д сообщения. Литва и Латвия присоединятся?