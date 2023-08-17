ГТК Беларуси объявил об "усилении смен" в ответ на закрытие Литвой двух КПП

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Опубликовано: 17.08.2023 16:06 , Обновлено: 17.08.2023

В государственном таможенном комитете Беларуси рассказали, какие меры будут ими приняты после закрытия Литвой двух погранпереходов.

В среду, 16 августа, правительство Литвы приняло окончательное решение закрыть погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью. Произойдет это в пятницу, 18 августа. Такую меру объяснили возрастающими угрозами «в связи с релокацией в Беларусь ЧВК «Вагнер»».

В правительстве Литвы считают, что закрытие этих пунктов пропуска существенно не повлияет на очереди транспорта.

Теперь точно. В Литве назвали дату закрытия двух КПП на границе с Беларусью. Что ответили в Госпогранкомитете?

Что ответили в ГПК Беларуси

В Госпогранкомитете считают, что пункты пропуска закрываются по надуманным причинам. Погранслужба назвала такие меры «очередным неконструктивным и недружественным шагом» Литвы.

«В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», – заявили в пресс-службе ведомства.

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Какие меры примет белорусская таможня?

В Государственном таможенном комитете Беларуси прогнозируют, что потоки автомобилей из пунктов пропуска, которые закроют, переориентируются на “Каменный Лог”, “Котловку”, “Урбаны” и нагрузка на них возрастет.

В ведомстве отметили, что “контролирующие службы сопредельных государств выполняют не более половины от нормы по оформлению авто”, из-а чего прогнозируются очереди.

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В связи с этим таможенники пообещали предпринять “все возможные меры по минимизации негативных последствий”: в частности, “будут созданы условия для пересечения границы” и усилены смены в трех оставшихся литовских пунктах пропуска.

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