У президента Литвы нашли "пользу" от закрытия КПП на границе с Беларусью. Какую?

Опубликовано: 07.08.2023 12:44 , Обновлено: 07.08.2023

Дарюс Урбонас, советник президента Литвы, оценил рассматриваемую возможность закрытия пунктов пропуска Тверячюс (с белорусской стороны «Видзы») и Шумскас («Лоша») на границе с Беларусью.

По его мнению, такое решение не будет экономически значимым. Кроме того, он считает, что это позволит более эффективно перераспределить мощности на остальные четыре погранпункта на границе с Беларусью, написал delfi.lt.

Литва и Польша обсудили закрытие границы с Беларусью. О чем договорились?

«Возможно, (их закрытие — прим.ред.) помогло бы учреждениям решить некоторые организационные вопросы, потому что в тех пунктах не хватает определенного оборудования, для очень эффективного контроля над движением контрабанды. И если эти пункты закроются, мы сможем те мощности, которые сегодня там есть, направить в другие места, усилив охрану нашей внешней границы», — отметил советник президента.

Говоря про возможное закрытие КПП Тверячюс и Шумскас он отметил, что они не играют существенной роли для движения, так как «через них не может проходить коммерческий транспорт».

«Полная изоляция» — Польша, Литва и Латвия договорись одновременно закрыть границу с Беларусью. Но при условии

«В данном случае закрытие, видимо, существенного влияния с экономической точки зрения не окажет», — сказал Урбонас.

Советник президента отметил, что решение о закрытии этих КПП может быть принято в ближайшее время.

Напомним, ранее Телеграф писал, что председатель комитета Сейма Литвы по вопросам безопасности Лауринас Кащюнас заявил, что закрытие КПП на границе с Беларусью — это вопрос времени.

А президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация ухудшится из-за ЧВК «Вагнер»:

«Вопрос времени» — Власти Литвы пообещали закрыть два пропускных пункта на границе с Беларусью. Какие?

Позже стало известно, какие именно два КПП на границе с Беларусью пообещала закрыть Литва:

Стало известно, какие два КПП на границе с Беларусью пообещала закрыть Литва