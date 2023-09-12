В Латвии предложили закрыть один из двух КПП с Беларусью. Какой?

Опубликовано: 12.09.2023 11:39 , Обновлено: 12.09.2023

Гунтис Пуятс, начальник Государственной погранохраны Латвии, предложит правительству закрыть один из двух пограничных контрольно-пропускных пунктов с Беларусью.

Речь идет о КПП «Силене» («Урбаны»), сообщило «Латвийское радио». Объяснили это тем, что происходит все больше попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, и чтобы высвободить больше ресурсов для охраны границы, Пуятс предложит закрыть один из двух пограничных контрольно-пропускных пунктов.

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Начальник погранохраны рассказал, что на прошлой неделе ситуация выдалась «наверное, самой напряженной за все три года начиная с 2021-го». По его словам, за неделю предотвращено проникновение в Латвию 892 человек. «И нельзя исключить, что отдельным нарушителям могло повезти, и их не поймали — хотя на охрану границы и брошены большие кадровые ресурсы самой Погранохраны, Национальных вооруженных сил и Госполиции», - сказал он.

По мнению Пуятса, Латвия для организаторов потока нелегалов, стремящихся проникнуть в ЕС, сейчас цель номер один. На помощь латвийским коллегам уже прибыли 20 литовских пограничников, направлен запрос на дополнительную помощь армии. Но Пуятс намерен предложить Кабинету министров еще и закрыть КПП “Силене”, чтобы его персонал тоже привлечь к охране границы.

Согласно разработанным инструкциям, если и после этого ситуация не улучшится, следующим шагом станет полное закрытие границы с Беларусью.

Напомним, вопрос о полном закрытии западной границы Беларуси поднимался 28 августа в Польше в ходе встречи министров внутренних дел Литвы, Латвии и Польши. По её итогам глава МВД Польши Мариуш Каминьский потребовал немедленно вывести из Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер», а глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила закрыть ещё два пункта пропуска — «Лаворишки» («Котловка» с белорусской стороны) и «Райгард» («Привалка» ).

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После закрытия КПП «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус» в МИД Беларуси заявили , что это решение «продиктовано политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима» и пообещали действовать «в интересах жителей соседних стран».

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Между тем, в самой Литве призвали власти пойти ещё дальше и полностью закрыть границу для туристов из Беларуси.

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГПК обвинил вооруженных латвийских военных в нарушении границы Беларуси — «Зашли, а затем вернулись».

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