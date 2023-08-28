Польша потребовала немедленно вывести из Беларуси ЧВК "Вагнер" и пригрозила "полной изоляцией"

Опубликовано: 28.08.2023 15:31 , Обновлено: 31.08.2023

В Польше 28 августа собрались министры внутренних дел Литвы, Латвии и Польши. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил во время пресс-конференции, что причиной встречи стала ситуация на границе с Беларусью из-за нелегалов и потребовал немедленно вывести из соседней страны бойцов ЧВК "Вагнер".

“Эта ситуация обостряется. Многие недели, несколько месяцев мы имеем дело с возвращением миграционного давления на нашу границу. То же самое касается и границ наших партнеров”, - сказал Каминьский.

Для стабилизации ситуации на границе с Беларусью, по его словам, необходимы “две вещи”. Первая - ЧВК “Вагнер” должна немедленно покинуть территорию Беларуси. “Эта группа должна покинуть регион, в котором мы живем – этого требует международная безопасность. Мы ожидаем провокаций, в том числе вооруженных, со стороны наемников этой группировки. У них кровь на руках украинского народа”, - заявил глава МВД Польши, назвав наемников ЧВК “деморализованными” после гибели Евгения Пригожина.

А второе требование - группы нелегальных мигрантов так же должны немедленно выйти из приграничной зоны, а затем вернуться в свои страны.

Мариуш Каминьский заверил, что в случае возникновения критического инцидента, независимо от того, будет ли это польская, литовская или латвийская граница, будут применены немедленные ответные меры всеми трем странами и все открытые до сих пор пограничные переходы с Беларусью, как пассажирские, так и грузовые, будут закрыты.

Польский политик признал, что закрытие всех границ, то есть полная изоляция Беларуси от Европы и Евросоюза, также будет иметь некоторые негативные последствия для белорусского народа, но пообещал не забывать о простых белорусах.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 28 августа, в понедельник, сообщила, что ее ведомство предлагает закрыть ещё два пункта пропуска на границе с Беларусью. По ее словам, все подготовительные процедуры уже произведены.

МВД Литвы предложило закрыть два популярных КПП на границе с Беларусью. Какие и когда?

А ранее Александр Лукашенко заявил, что не хочет конфликтов с Польшей. “Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них сегодня политический психоз накануне выборов, особенно в Польше, вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют - пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал…”, - заявил он.