На литовском госТВ призвали запретить въезд белорусам и привлечь к уголовной ответственности. За что?

Опубликовано: 23.08.2023 19:03 , Обновлено: 23.08.2023

В программе ЛРТ «Тема дня» подписант Акта от 11 марта (в верховном совете Литвы о независимости в 1990 году) Альбинас Янушка призвал власти страны закрыть границу для туристов из Беларуси. Он аргументировал это разными .опасностями со стороны граждан соседней страны.

“Ежедневно в Литву въезжают тысячи белорусов, и первое, что нужно сделать, - это закрыть границу для такого так называемого малого туризма, не бизнеса, не несанкционированного бизнеса, а именно такого туризма, потому что там тоже есть люди, которые, согласно этому критерию, отслужили в армии, и поэтому, по крайней мере, их не должно быть в таком количестве… Граница должна быть закрыта в принципе”, - заявил литовский деятель, уточнив, что можно оставить только въезд по гуманитарным визам.

Альбинас Янушка также утверждает, что среди белорусов есть некие “литвинисты”, которые выдвигают “территориальные претензии” к Литве.

“Это уже не шутка, это часть гибридной войны, и мы не должны относиться к этому легкомысленно. Это вопросы уголовного преследования, и неважно, где они находятся, в Беларуси или в Польше,.. к ним должен быть правовой подход”, - передает его слова LRT.

При этом литовский деятель призвал литовцев одновременно быть “и гостеприимными, и справедливыми, т.е. к тем белорусам, которые приехали десятками тысяч”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали закрытие Литвой пунктов пропуска на границе и рассказали, как на это ответят. В ведомстве считают, что решение закрыть КПП «Лоша-Шумскас» и «Видзы-Твярячус» принято Литвой под надуманными предлогами и продиктовано «политически мотивированным желанием создать препятствия для собственных граждан, в том числе регулярно посещающих Беларусь в рамках безвизового режима».

МИД Беларуси пообещал действовать «в интересах жителей соседних стран» в ответ на закрытие КПП Литвой