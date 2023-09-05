Президент Литвы выступил против полного закрытия границы Беларуси «ради спортивного интереса»

Опубликовано: 05.09.2023 09:43 , Обновлено: 05.09.2023

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против полного закрытия границы с Беларусью. По его мнению, в настоящее время этот вопрос теряет свою актуальность, а закрывать границы "ради спортивного интереса" никто не желает.

По словам президента Литвы, ещё несколько недель назад “было совершенно очевидно, что угрозы о переброске группы ЧВК “Вагнер” в Беларусь уже начали осуществляться в реальности”. Речь идёт о сообщениях о том, что бойцы ЧВК “Вагнер” проводили совместные тренировки с белорусскими военными на полигоне “Гожский” под Гродно, то есть недалеко от границы с Литвой и Польшей.

Именно тогда западные соседи Беларуси - Литвай, Латвия и Польша - заговорили о том, чтобы полностью закрыть границу. Однако, по мнению Науседы, с тех пор ситуация не ухудшилась.

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“Сегодня у меня нет конкретной информации о том, что члены группы Вагнера находятся на нашей границе и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию. Польская сторона вряд ли могла бы сказать что-то дополнительное”, - заявил он в эфире местного телевидения, передает информационное агентство BNS.

Президент Литвы подчеркнул, что если ситуация ухудшится, стороны будут действовать так, как было договорено ранее, если же ситуация останется такой же, как сейчас, или стабилизируется, им “придется делать что-то другое”, не уточнив при этом конкретные альтернативы.

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Напомним, вопрос о полном закрытии западной границы Беларуси поднимался 28 августа в Польше в ходе встречи министров внутренних дел Литвы, Латвии и Польши. По её итогам глава МВД Польши Мариуш Каминьский потребовал немедленно вывести из Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер”, а глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила закрыть ещё два пункта пропуска - “Лаворишки” (“Котловка” с белорусской стороны) и “Райгард” (“Привалка” ).

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Вопрос потенциального закрытия границ западных белорусских границ в конце августа прокомментировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, если власти Литвы, Латвии и Польши пойдут на этот шаг, то “сделают хуже только себе и своим гражданам”.

“Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям”, - заявил тогда Лукашенко.