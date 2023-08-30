ГПК обвинил вооруженных латвийских военных в нарушении границы Беларуси - "Зашли, а затем вернулись"

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Опубликовано: 30.08.2023 17:33 , Обновлено: 30.08.2023

Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что 30 августа, на границе с Латвией, в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки), произошел инцидент: вооруженные латвийские силовики нарушили границу.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные люди зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.

О факте пересечения госграницы была проинформирована сопредельная сторона, рассказали в ведомстве.

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В ГПК отметили, что пребывание в приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, «способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что польские пограничники показали стычки на границе с Беларусью:

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