Карлсон обвинил Байдена в подготовке убийства Путина. Володин пригрозил в ответ ядерной войной

🎥 Видео

Опубликовано: 29.01.2025 11:38 , Обновлено: 29.01.2025

Американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытке убийства российского лидера Владимира Путина. Российские власти назвали это "прямым путем к ядерной войне".

В подкасте “The Tucker Carlson Show” во время беседы с журналистом Мэттом Тайбби Такер Карлсон заявил о том, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал на ведении войны с Россией и “пытался устранить Путина”.

“Администрация Байдена пыталась убить Путина”, — заявил Карлсон, назвав такую возможность “безумием”.

Конкретных доказательств своих утверждений Карлсон не представил. Администрация Байдена также пока не прокомментировала эти обвинения, как и официальный Вашингтон. Однако заявление американского журналиста вызвало реакцию со стороны российских властей.

В частности, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил 29 января в своем Telegram канале о том, что возможная подготовка администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина представляет собой “серьезную угрозу глобальной безопасности” и может привести к ядерному конфликту.

“Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны”, - написал российский политик.

Он также отметил, что с момента заявления прошли сутки, однако ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученные Такером обвинения.

«Неявные угрозы» и «личные вопросы». WSJ рассказала о «тайных переговорах» Илона Маска с Путиным

Володин подчеркнул, что данное заявление должно стать для всех международных институтов основанием для разбирательства. В качестве примера он привел список лидеров, на которых в последнее время были совершены покушения или его попытки. В список попали премьер-министр Венгрии Орбан, премьер Словакии Фицо и Дональда Трамп.

Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьёз. Всё это — звенья одной цепи. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности”, - заключил Володин.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Путина.

“Российские спецслужбы постоянно работают над обеспечением общественной безопасности, включая защиту первых лиц государства”, — отметил Песков.

Карлсон ранее подвергался критике за заявления, повторяющие кремлевскую риторику, а также за резкую критику американской военной поддержки Украины. Его интервью с Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызвали неоднозначную реакцию.

Ранее Telegraf.news писал о заявлении Путина о том, что у России нет причин воевать с НАТО. В интервью журналисту Такеру Карлсону российский лидер отметил, что руководство альянса «пытается запугать» население стран-членов блока «мнимой российской угрозой». «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — заявил глава российского государства.

Глава НАТО призвал ЕС увеличить расходы на оборону или «начинать учить русский язык»

Своё мнение по поводу этого интервью позднее высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News, а за Такера Карлсона неожиданно публично вступился американский миллиардер Илон Маск, назвав его “крупным американским журналистом”.

Илон Маск вступился за Такера Карлсона, взявшего интервью у Путина

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас в начале 2025 года призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону, поскольку, по её словам, Россия “представляет экзистенциальную угрозу” для безопасности ЕС. Дипломат заявила, что на сегодняшний день ситуация такова, что “нужно готовиться к войне”.

Каллас призвала ЕС «готовиться к войне» с Россией. Что говорят в Москве?