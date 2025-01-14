Глава НАТО призвал ЕС увеличить расходы на оборону или "начинать учить русский язык"

Опубликовано: 14.01.2025 07:50 , Обновлено: 14.01.2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе, заявил, что страны ЕС должны существенно увеличить расходы на оборону с 2% ВВП, иначе через 4-5 лет им нужно будет учить русский язык. По его словам, на эти цели ЕС придётся тратить до 10% от ВВП, если он будет укреплять её вне НАТО.

«Если мы этого не сделаем, через 4-5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — заявил накануне Марк Рютте. Он призвал Европейский союз “не создавать барьеров”, которые помешали бы компаниям из стран НАТО, не входящих в ЕС, участвовать в укреплении оборонной промышленности альянса. По его словам, такие ограничения только увеличивают расходы, усложняют производство и мешают инновациям.

К слову, Рютте уже предупреждал НАТО о серьёзных проблемах, если блок не предпримет никаких шагов к решению этого вопроса. По мнению генсека, производство вооружений следует расширять, поскольку сейчас альянс не выпускает достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе, передало международное информагентство Reuters.

О том, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП вместо 2%, как было согласовано на саммите блока в Вильнюсе, ранее заявил избранный президент США Дональд Трамп. Однако, как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, такой уровень политически и экономически невозможен почти для всех 32 членов военного блока. По оценке самого НАТО, текущую цель за 2024 год выполнили только 23 государства-члена.

В свою очередь ранее Путин заявил, что у России нет причин воевать с НАТО. В интервью журналисту Такеру Карлсону он отметил, что руководство альянса “пытается запугать” население стран-членов блока “мнимой российской угрозой”. «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — заявил он.

Однако в сентябре прошлого года Путин всё же пригрозил странам НАТО войной, если власти США разрешат Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. По его словам, если такое решение будет принято на Западе, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине».

Ранее Telegraf.news писал, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием. Речь идёт о ракетах SCALP и Storm Shadow. Газета The New York Times также заявила, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?

Также мы рассказывали, что с ноябре Путин утвердил новую ядерную доктрину. Это произошло примерно спустя сутки после того, как американская газета The New York Times написала, что администрация Байдена дала разрешение на нанесение ударов по территории России ракетами ATACMS. Кроме основных положений, касающихся непосредственно РФ, в ядерной доктрине упомянули и Беларусь.

Путин экстренно подписал новую ядерную доктрину России. Что в ней написано про Беларусь?