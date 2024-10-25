«Неявные угрозы» и «личные вопросы». WSJ рассказала о «тайных переговорах» Илона Маска с Путиным

Опубликовано: 25.10.2024 12:05 , Обновлено: 25.10.2024

Американское издание Wall Street Journal (WSJ) 24 октября опубликовало статью, в котором рассказало о "регулярных контактах" американского миллиардера Илона Маска с президентом России Владимиром Путиным. Ссылаясь на собственные анонимные источники, газета рассказала, что с начала активной фазы войны в Украине одиозный американский бизнесмен не раз обсуждал с российским лидером мировую геополитику, а также деловые и личные вопросы.

В качестве своих источников Wall Street Journal назвала действующих и бывших официальных лиц США, Европы и России, впрочем, их имена издание раскрывать не стало. По их данным, Путин и Маск “регулярно контактируют друг с другом на протяжении последних двух лет”. Среди обсуждаемых тем, судя по заявлениям источников, нередко всплывали возможности глобальной спутниковой системы компании Маска SpaceX Starlink

Например, источники WSJ утверждают, что в прошлом году Путин лично просил Маска не активировать свои спутники над Тайванем “в качестве одолжения Китаю”, от торговых связей с которой сильно зависит Россия, особенно, в условиях западных санкций.

Ещё одним “тревожным моментом” в регулярных переговорах Маска с Путиным WSJ назвала эпизод 2022 года, когда американский миллиардер публично поддержал Киев в войне с Россией и подарил Украине несколько сотен терминалов Starlink и предоставив некоторым украинцам бесплатный доступ в интернет.

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По данным источников WSJ, уже в мае 2022 года Маску прошлось “регулярно общаться с высокопоставленными лицами” из России, а Кремль пытался “оказывать давление” на бизнесмена и высказывал “неявные угрозы в его адрес”.

Как отметило издание, именно в этот период времени Маск стал “более критично” высказываться по поводу американской помощи Украине и заявил, что SpaceX “теряет деньги” в Украине.

Сразу несколько источников из разведслужб также сообщили WSJ , что Маск и Путин “продолжают поддерживать связь” по сей день и эти контакты, по заявлению издания, “вызывают обеспокоенность по поводу национальной безопасности” у некоторых членов нынешней администрации Белого дома.

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Отметим, что о том, что Илон Маск общался с президентом России после начала войны в Украине, в августе 2023 года сообщало другое американское издание The New Yorker. Ссылаясь на анонимные источники в Минобороны США, издание сообщило, что о “замечательном разговоре” с Путиным заявлял сам Маск во время обсуждения использования терминалов Starlink в Украине с американскими чиновниками.

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в октябре 2022 года отвергал информацию о каких-либо контактах между Путиным и Маском. По его словам, единственный телефонный звонок у них состоялся в апреле 2021 года. Тогда стороны обсуждали, по словам Пескова, исключительно “космос, текущие и будущие технологии”.