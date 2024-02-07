Илон Маск вступился за Такера Карлсона, взявшего интервью у Путина

Опубликовано: 07.02.2024 19:07 , Обновлено: 07.02.2024

Американский миллиардер Илон Маск заявил 7 февраля, что слухи о санкциях ЕС против блогера и журналиста Такера Карлсона его тревожат. Ранее издание Newsweek сообщило со ссылкой на депутатов Европарламента, что его могут внести в санкционный список и запретить въезд в Евросоюз.

“Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться с Такером или нет, но он крупный американский журналист, и такой поступок сильно оскорбил бы американскую общественность”, - заявил глава SpaceX и владелец X.

В свою очередь, европейские политики заявили, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту стало бы поводом для введения проти него санкций.

«Карлсон не является настоящим журналистом», – заявил бывший министр иностранных дел Эстонии, депутат Европарламента Урмас Паэт, уточнив, что тот испытывает симпатии к российскому руководству и «постоянно унижает Украину».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, что Такер Карлсон уже взял у Владимира Путина интервью. Сам журналист пообещал опубликовать полное видео общения с главой РФ.