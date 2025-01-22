Каллас призвала ЕС "готовиться к войне" с Россией. Что говорят в Москве?

Опубликовано: 22.01.2025 19:33 , Обновлено: 22.01.2025

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону, поскольку, по её словам, Россия "представляет экзистенциальную угрозу" для безопасности ЕС. Дипломат заявила, что на сегодняшний день ситуация такова, что "нужно готовиться к войне".

По словам Каллас, единственный способ предотвратить “экзистенциальную угрозу” — это увеличить расходы на оборону стран-членов Европейского Союза. Она добавила, что ЕС “слишком долго предлагал России альтернативы”, поэтому лучший выход сейчас — это инвестировать в собственную безопасность, передало международное информагентство Reuters.

«Время не на стороне России. Но оно не обязательно и на нашей стороне. Потому что мы ещё недостаточно делаем. Ни у кого из нас не должно быть сомнений в том, что мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Но нам также нужно готовиться к войне», — заявила она на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

При этом Каллас не согласилась с тем, что является «ястребом» по отношению к России, и назвала себя «реалистом». Зато дипломат признала, что она — «один из самых ярых противников президента России Владимира Путина». Также Каллас добавила, что согласна с заявлением Трампа о том, что европейские страны недостаточно тратят на свою оборону.

“Отсутствуют дипломатические наклонности”

К слову, ранее в Кремле заявили, что у Каллас отсутствуют «дипломатические наклонности», и что у Москвы и ЕС “наблюдаются плохие перспективы в отношениях” из-за «русофобских заявлений» европейского дипломата. Там имели ввиду случай, когда она назвала поездку в Европу “привилегией, а не правом”, и призвала прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, передало издание “РБК”.

Однако ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в Брюсселе также призвал увеличить расходы на оборону. Он заявил, что страны ЕС должны существенно увеличить расходы на оборону с 2% ВВП, иначе через 4-5 лет им нужно будет учить русский язык. По его словам, на эти цели ЕС придётся тратить до 10% от ВВП, если он будет укреплять её вне НАТО.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что у России нет причин воевать с НАТО. В интервью журналисту Такеру Карлсону он отметил, что руководство альянса «пытается запугать» население стран-членов блока «мнимой российской угрозой». «Думающие люди — не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди — прекрасно понимают, что это фейк», — заявил он.

Однако в сентябре прошлого года Путин всё же пригрозил странам НАТО войной, если власти США разрешат Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. По его словам, если такое решение будет принято на Западе, «это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине».

Ранее Telegraf.news писал, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили удары вглубь России дальнобойным оружием. Речь идёт о ракетах SCALP и Storm Shadow. Газета The New York Times также заявила, что Джо Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

США, Франция и Великобритания разрешили Украине бить их ракетами вглубь России. Когда первые удары?