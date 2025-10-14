Глава КГБ Беларуси объявил о налаживании понимания с Польшей — «Есть каналы»

Опубликовано: 14.10.2025 14:37 , Обновлено: 14.10.2025

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Иван Тертель заявил, что у властей страны есть «каналы общения» с ближайшими соседями, в том числе с Польшей и странами Балтии.

«Этот диалог ведется, в том числе и по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов», — заявил Иван Тертель.

По его словам, взаимный интерес для Минска и стран-соседей заключается в «стабильной ситуации в регионе и работающей экономике». Глава КГБ высказал надежду на разрядку возникшей напряженности.

“Мы имеем все шансы к тому, чтобы достичь прорыва в целом в отношениях с США. Для Западной Европы мы открыты для этого. Думаю, в ближайшее время мы услышим хорошие новости на этом треке”, - заявил Тертель.

Ранее Telegraf.news писал, что польские власти готовы снова открыть все пограничные переходы с Беларусью, закрытые в 2023 году. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила польская газета Rzeczpospolita. Мы узнали, какие условия Варшава выдвинула Минску.

Польша предложила Беларуси открыть все закрытые пункты пропуска на границе — Rzeczpospolita. Что потребовала взамен?