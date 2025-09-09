Туск заявил о задержании в Польше «белорусского агента»

Опубликовано: 09.09.2025 18:32 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании в понедельник «белорусского агента» и решении выслать из страны белорусского дипломата.

По словам главы польского правительства, задержание стало результатом сотрудничества Агентства внутренней безопасности (ABW) со спецслужбами Румынии и Чехии.

«ABW вчера задержала белорусского агента. <…> Также будет выслан белорусский дипломат, поддерживающий агрессивные действия белорусских служб против нашего государства», — написал Туск.

Каких-либо иных подробностей он не привёл.

Его заявление прозвучало после раскрытия, как утверждают в Праге, шпионской сети, которая якобы действовала под руководством белорусского КГБ на территории Чехии, Венгрии и Румынии. В Праге персоной нон грата объявили сотрудника белорусского посольства, а в Румынии по этому же делу задержали бывшего заместителя главы молдавской разведки, которого заподозрили в госизмене.

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Тем временем Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на высылку своего дипломата из Чехии. В заявлении МИД сказано, что Минск «решительно осуждает» это решение, называя его «необоснованным и политически мотивированным».

Белорусская сторона оставила за собой право предпринять ответные меры «в соответствии с принципом взаимности» и призвала чешскую сторону «воздерживаться от дальнейших недружественных действий». Реакции на заявление Дональда Туска из Минска на момент публикации пока не последовало.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что КГБ Беларуси также регулярно сообщает о задержании иностранцев по подозрению в шпионской деятельности на территории Республики. Так, на прошлой неделе по подозрению в шпионаже белорусские силовики задержали гражданина Польши.

КГБ Беларуси задержал в Лепеле «польского шпиона» с «секретным документом»

Ещё в декабре 2023 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о повышении активности зарубежных спецслужб в стране. Выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, политик обвинил западные страны в «забрасывании» в Беларусь шпионов и агентов-террористов. При этом он заявил, что формы их работы «приобретают всё более агрессивный характер».

«Приобретают агрессивный характер» — Лукашенко обвинил Запад в «забрасывании» в Беларусь шпионов и агентов-террористов