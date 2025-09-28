Лукашенко рассказал, почему надеется на "польский народ"

Опубликовано: 28.09.2025 14:14 , Обновлено: 28.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возлагает надежды на польский народ в вопросе приграничного движения. По его словам поляки могут не позволить властям своей страны "разбойничать".

Александр Лукашенко выказал надежду, что больше Варшава не будет полностью перекрывать движение на границе с Беларусью, а ограничится “громкими заявлениям”.

“Я как-то сказал, что польский народ - неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям разгуляться”, - сказал он.

Также Александр Лукашенко заявил, что нацеелн на дружбу с поляками и развитием совместных бизнеса и производств.

Ранее Telegraf.news писал, что польские власти после прекращения двухнедельного шатдауна на белорусской границе заявили, что все поставленные цели выполнили. При этом премьер Дональд Туск пообещал, что в случае необходимости Польша снова может полностью перекрыть границу с Беларусью.

Тем временем посольство Польши в Минске 25 сентября выступило с официальным заявлением по случаю открытия границы с Беларусью. Полякам, находящимся в Беларуси, предложили воспользоваться восстановлением приграничного движения в пунктах пропуска лишь для того, чтобы “незамедлительно покинуть” территорию страны.

МИД Польши вновь призвал своих граждан «незамедлительно» покинуть Беларусь

В свою очередь, Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак от оппозиционной “Конфедерации” раскрыл главную, по его словам, причину, из-за которой власти страны решили наконец открыть границу с Беларусью. В своём посте в соцсети X политик подробно описал “закулисье успешного вмешательства в канцелярию премьер-министра Республики Польша”, результатом которого стало решение прекратить “большой польский шатдаун”.

Вице-спикер Сейма Польши раскрыл причины открытия границы с Беларусью