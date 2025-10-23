КГБ обвинил страны ЕС в подготовке «освободительной армии» для вторжения в Беларусь

Опубликовано: 23.10.2025 15:20 , Обновлено: 23.10.2025

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Сергей Теребов обвинил страны ЕС в подготовке так называемой белорусской «освободительной армии», целью которой, по мнению белорусских спецслужб, является вторжение на территорию Республики.

Такую информацию Теребов озвучил на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, передало российское агентство ТАСС.

По его словам, речь идёт о военной подготовке участников незаконных вооруженных формирований из числа белорусов, которые, по информации КГБ, действуют на территории Польши, Украины, Чехии и стран Балтии. Их якобы обучают применению ударных беспилотников и стрелкового оружия в городских условиях, штурму зданий, проведению диверсий и терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств.

Обучение, по словам Теребова, проводят бывшие или действующие военнослужащие стран НАТО и Украины под видом спортивных мероприятий, а управление и “контрразведывательное сопровождение” - Служба безопасности Украины под кураторством Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

“Цель - вторжение в Республику Беларусь”, - заявил первый замглавы КГБ, назвав всю эту деятельность подготовкой “силового компонента для захвата власти”, что для белорусской стороны представляет “существенные риски для национальной безопасности”.

Теребов также обвинил украинские власти в попытках переброски диверсионных групп в Россию через территорию Беларуси, а также в вербовке белорусов для совершения резонансных террористических актов.

В Украине эти заявления пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что у властей страны есть «каналы общения» с ближайшими соседями, в том числе с Польшей и странами Балтии.

Глава КГБ Беларуси объявил о налаживании понимания с Польшей — «Есть каналы»

Представитель МВД Польши, пресс-секретарь министра-координатора по вопросам спецслужб Яцек Добжиньский прокомментировал заявление главы Тертеля о “налаживании диалога” с польскими коллегами.

В МВД Польши ответили, сотрудничают ли польские спецслужбы с белорусским КГБ